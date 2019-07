13:14 Uhr

Zeit für Premieren beim FC Mertingen und TSV Rain II

Während der FC Mertingen sein allererstes Bezirksliga-Spiel bestreitet, kickt der TSV Rain II unter einem neuen Trainer – und hat jede Menge Zu- und Abgänge.

Von Fabian Kapfer und Patrick Widinger

Für den FC Mertingen ist der Aufstieg in die Bezirksliga etwas ganz Besonderes: In 90 Jahren FCM ist es keiner Mannschaft geglückt, Bezirksliga zu spielen. Am Sonntag wenn der Schiedsrichter um 15 Uhr die Partie anpfeift, ist es Realität. Und vor heimischer Kulisse will die Elf von Trainer Bernhard Schuster gegen den Mitaufsteiger FC Günzburg gleich punkten.

Für den TSV Rain II gibt es ebenfalls eine kleine Premiere: Das Team bestreitet das erste Punktspiel unter Trainer Markus Kapfer (30).

FC Mertingen – FC Günzburg (Sonntag, 15 Uhr). „Wir freuen uns richtig auf die Saison“, sagt Spielertrainer Bernhard Schuster nach einer zuletzt schweißtreibenden Vorbereitung. Die Trainingsbeteiligung sei trotz der Temperaturen sehr gut gewesen. Und auch der Kader aus der überragenden Meistersaison in der Kreisliga Nord konnte zusammengehalten und mit Maik Stach und Lukas Kling hochkarätig verstärkt werden. „Unsere Neuzugänge sind echte Glücksgriffe für uns. Zusammen mit unserem bereits bestehenden Kader möchten wir die Bezirksliga angehen. Es wird maximal noch ein Spieler hinzukommen“, so Schuster. Ziel ist natürlich der Klassenerhalt: „Das Leistungsniveau ist in dieser Liga sehr eng. Es gibt mit Meitingen, Hollenbach, Bubesheim, Gersthofen und Aindling sicher ein paar Favoriten, doch der Rest ist eng beisammen“, sagt Schuster, der mit seinem Team aber auch die Großen ärgern will.

Zum Auftakt empfängt der FCM am Sonntag den FC Günzburg. Die Kreisstädter sind in der Kreisliga West als Meister in die Bezirksliga aufgestiegen und sind folglich der erste direkte Konkurrent. „Das ist ein starker Gegner mit einem aus meiner Sicht absolut bezirksligatauglichen Kader. Mit Lamatsch und Bronnhuber haben sie in der Offensive absolute Torgaranten und auch defensiv stehen sie gut“, betont Schuster und gibt die Marschrichtung für sein Team vor: „Wir wollen wie in der vergangenen Saison defensiv gut stehen und schnell umschalten. Dazu wollen wir auch mit Ballbesitzphasen unser Spiel durchbringen. Gegen einen direkten Konkurrenten wollen wir natürlich gleich punkten“, so Schuster.

Zugänge: Felix Kling (TSV Schwabmünchen), Maik Stach (TSV Aindling)

Abgänge: Christoph Haas (2. Mannschaft), Laurin Bumberger (SV Donaumünster-Erlingshofen)

TSV Rain II – FC Stätzling (Samstag, 15.30 Uhr). Die erste Mannschaft des TSV Rain hat bereits seine ersten beiden Partien in der Regionalliga absolviert, nun startet auch die zweite Mannschaft der Tillystädter in die Bezirksliga. Am heutigen Samstag empfängt der TSV um 15.30 Uhr den FC Stätzling. Bei der Zweitvertretung der Rainer hat sich in der Sommerpause einiges getan. Zum einen steht in dieser Saison mit Markus Kapfer ein neuer Trainer an der Seitenlinie, zum anderen sind viele junge Akteure dazugekommen. Feste Stützen der vergangenen Saison, wie beispielsweise Niko Schröttle oder Fabian Fetsch haben das Bezirksligateam verlassen (siehe Zu-/Abgänge).

Nach den vielen Wechseln geht der Verein nun mit einer noch jüngeren Mannschaft in die neue Saison Der Kader mit einem Altersdurchschnitt von knapp 22 Jahren hat jedoch in der Vorbereitung schon überzeugen können. Drei Siege und eine Niederlage verzeichnet der TSV Rain II, im letzten Test siegte man mit 3:0 souverän gegen den TSV Neusäß.

Trainer Kapfer zeigt sich zufrieden: „Ich musste zu Beginn erst einmal alles einordnen und eine Bestandsaufnahme machen. Wir sind auf einem guten Weg und haben eine solide Vorbereitung gespielt, wenn man die Niederlage gegen Manching mal außen vor lässt. Jeder hat seine Chance bekommen.“ Die Vorbereitung sei seiner Meinung nach von der Länge her optimal gewesen, sodass das erste Heimspiel mit einem „gefestigten Team“ bestritten werden könne.

Bei der kommenden Partie erwartet der Trainer ein spannendes Duell: „Es wird ein sehr enges Spiel werden. Stätzling ist mit uns auf Augenhöhe und ein ordentliches Bezirksligateam. Aber ich glaube daran, dass wir dieses Spiel gewinnen können, auch wenn es definitiv keine leichte Aufgabe wird.“

In der Saison möchte der neue Übungsleiter mit seinem Team erst einmal möglichst schnell die 40- Punkte-Marke knacken, um nichts mit dem unteren Tabellenbereich zu tun zu haben. „Die Liga hat an Klasse dazugewonnen, mit Günzburg ist zum Beispiel eine starke Mannschaft aufgestiegen. Wir müssen mit unserer jungen Truppe in der Liga Fuß fassen und sind als Zweitvertretung einer Regionalligamannschaft natürlich nicht ohne Ambitionen“, sagt Kapfer. Eine Zugabe wäre es, wenn man diese 40 Punkte bereits fünf bis sieben Spiele vor Saisonende erreiche, dann könnte man auch noch einmal über eine andere Zielsetzung nachdenken. Aber darüber könne man reden, wenn es so weit sei, sagt Kapfer.

Zugänge: Algert Hoti (SSV Dillingen), Laurin Bischofberger, Oliver Käser (beide JFG Ottheinrichstadt Neuburg), Lukas Scheitler (TSV Bad Abbach), Sebastian Poppe (SpVgg Altisheim-Leitheim), Simon Pickhard (FC Rennertshofen),Georg Wilhelm, Marius Avdic (beide reaktiviert), Maximilian Dußmann, Benedikt Bottenschein (beide aus A-Jugend TSV Rain)

Abgänge: Niko Schröttle (VfR Neuburg), Anton Bilic (TSV Schwaben Augsburg), Michael Göttler (TSV Gersthofen), Johannes Böck (SC Ried/Neuburg), Astrit Topalaj (SV Manching), Fabian Fetsch, Gregor Einberger (beide TSV Burgheim), Eric Adam (SpVgg Altisheim-Leitheim).

