12.12.2018

Zielsichere Schützen Lokalsport

Große Beteiligung am Wettkampf in Oberndorf. Erstmals Austragung in der Jugendklasse

Zur Preisverteilung des seit 1966 jährlich stattfindenden Martinischießens begrüßte der Zweite Schützenmeister der Altschützen Oberndorf, Gunther Langer, die Ehrenmitglieder des Vereins und Bürgermeister Hubert Eberle. Besonders grüßte er die Gäste und vor allem die Jungschützen, die heuer in der erstmalig neu erstellten Jugendklasse an den Start gingen. Eberle freute sich mit dem Verein über die gestiegene Teilnahme mit 265 Schützen. „Besonders begeistert mich die zahlreiche Beteiligung der Jungschützen an einem der derzeit ältesten Preisschießen im Schützengau. Dies zeigt, dass der Schießsport altersübergreifend ist“, so Eberle.

Gunther Langer verkündete, dass aufgrund der hohen Beteiligung die Preise entgegen der Ausschreibung teilweise massiv aufgestockt wurden. „Bis zu einer Serie von 82 Ringen erhalten die Jungschützen heute einen Preis.“ Auch für die immer mehr werdenden „Aufgelegtschützen“ wurde bei der Festscheibe eine extra Klasse installiert. Neben Michael Sinning, Sandra Specht und Nadine Schwertberger, die bei 10 Schuss 100 Ringe erzielten, waren die Aufgelegtschützen besonders treffsicher. Hier erreichten 16 Schützinnen und Schützen die 100 Ringe.

Ein großes Dankeschön richtete Langer an die Helferteams, die an den Schießtagen insgesamt 265 Schützen an vollelektronischen Ständen betreuten und fürs leibliche Wohl sorgten. Dank Markus Lehner, der für die Programmierung der elektronischen Anlage zuständig war, konnten die Ergebnisse sofort an der Leinwand im Wirtschaftsraum eingesehen und die Ergebnisse ausgedruckt mit nach Hause genommen werden.

Die Ergebnisse der Einzelklassen:

Martinischeibe Luftgewehr

Michael Sinning (Klingsmoos) 100 Ringe

Sandra Specht (Klingsmoos) 100 Ringe

Jürgen Rehm (Binswangen) 99 Ringe

Martinischiebe Luftpistole

Roland Ermark (Bissingen) 96 Ringe

Robert Lechner (Bäumenheim) 96 Ringe

Stefan Pohlmann (Bayerdilling) 95 Ringe

Martinischeibe Jugend

N. Schwertberger (Baierfeld) 100 Ringe

Ramona Münzinger (Ellgau) 99 Ringe

Rebecca Münzinger (Ellgau) 97 Ringe

Martinischeibe Auflage

Wilhelm Jaumann (Markt) 100 Ringe

Anton Wenger (Pfaffenhofen) 100 Ringe

Karl-Heinz Groß (Wechingen) 100 Ringe

Martini-Blattl-Scheibe Luftgewehr

Stefan Pohlmann (Bayerdilling) 2,2 Teiler

Andreas Schäfstoß (Oberndorf) 2,2 Teiler

Martini-Blatt-Scheibe Luftpistole

Ingo Bachmann (Riedlingen) 15,2 Teiler

Vlado Sinovec (Genderkingen) 30,5 Teiler

Markus Bautz (Riedlingen) 60,3 Teiler

Martini-Blattl-Scheibe Aufgelegt

Johann Berr (Bergstetten) 2,2 Teiler

Wilhelm Jaumann (Markt) 3,0 Teiler

Franz Keiß (Gottmannshofen) 3,1 Teiler

Festscheibe Offen

David Grimmminger (Aislingen) 5,6 Teiler

Andreas Hegele (Eppisburg) 7,8 Teiler

Norbert Haß (Oberndorf) 8,0 Teiler

Themen Folgen