16.05.2019

Zum Wiedersehen ein Auftaktsieg

Bäumenheimer Herrenteam gegen Huisheim erfolgreich

Einen erfolgreichen Start in die Tennis-Saison 2019 konnten die Herren des Tennisclub Bäumenheim bejubeln. Die erste Damenmannschaft hat dagegen im ersten Punktspiel der Saison einen Sieg verpasst.

TC Bäumenheim – TC Huisheim 6:3. Die beiden auf Augenhöhe agierenden Teams schenken sich nichts in den Einzelbegegnungen. Neuzugang Marcus Wiest, Mathias Kunz, Pascal Löffler und Christof Simon konnten einen 4:2-Vorsprung für die Bäumenheimer nach den Einzeln erkämpfen. In den ebenfalls Umkämpften Doppeln konnten die nach über 20 Jahren wieder in einer Mannschaft spielenden Jörg Widemann und Marcus Wiest im Einserdoppel den nötigen fünften Punkt für die Bäumenheimer erspielen. Das Doppel Kunz/Simon stellte mit ihrem Sieg den Endstand her.

Bezirksklasse 2 TC Bäumenheim – BCS Unterglauheim 3:6. Ute Ernst, Ute Denk und Susanna Habenicht gewannen ihre Einzel, sodass es lange Zeit nach einem ausgeglichenen Spiel aussah. In den Doppelbegegnungen hingegen mussten die Bäumenheimer Damen ihre Gegner ziehen lassen. Wagner/Denk verloren glatt in zwei Sätzen. Gärtner/Ernst und Habenicht/Raimann hingegen unterlagen knapp im Match-Tiebreak. (chsi)

