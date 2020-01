vor 13 Min.

Zum ersten Mal König und Liesl

Röglinger Altschützen ehren ihre Vereinsmeister und Würdenträger

Die Altschützen Rögling haben ihre Könige proklamiert sowie die Gewinner der Vereinsmeisterschaften und Scheiben bekannt gegeben.

Schützenmeister Franz Mayer begrüßte im vollbesetzten Schützenheim alle Anwesenden und bedankte sich für die Teilnahme an den verschiedenen Disziplinen. Besonders erfreulich war für die Altschützen, dass sich zahlreiche Jugendschützen an den Schießen beteiligten und zur Preisverleihung anwesend waren. Sportwart Martin List und Jugendwart Stefan Auernhammer übernahmen die Vergabe der Pokale und Vereinsmeisternadeln an die Gewinner.

Den krönenden Abschluss der Vereinsmeisterschaften bildete das Königsschießen. Jeder Schütze durfte einen Schuss zur Erlangung der Königswürde abgeben. Jugendkönig wurde wieder Cora Käfer mit einem 141,9-Teiler. Schützenliesl wurde zum ersten Mal Tanja Sonntag mit einem 496,9-Teiler. Michael Schödl wurde zum ersten Mal Schützenkönig mit einem 162,5-Teiler. (ihe)

Die weiteren Gewinner im Überblick:

Vereinsmeister LG Schüler: Pius Fieger

Wanderpokal Schüler: Pius Fieger 67,0-Teiler Vereinsmeister LG Jugend: Cora Käfer Wanderpokal Jugend: Cora Käfer 141,9 Vereinsmeister KK-Sportpistole: Thomas Auernhammer Vereinsmeister Senioren: Frieda Leinfelder Vereinsmeister Damen: Anna Bengel Vereinsmeister Herren: Martin List Kombinationsmeister: Stefan Auernhammer Damen-Wanderpokal: Frieda Leinfelder 26,3 Wanderpokal KK-Sportpistole: Thomas Auernhammer Urbanus-Wanderpokal: Anna Bengel 42,6 Hofmühl-Wanderpokal: Anna Bengel 8,1 Templer Gedächtnisscheibe: Martin List 13,9 Weihnachtsscheibe: Martin List 31,4 Neujahrsscheibe: Elias List 33,1

