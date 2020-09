vor 36 Min.

Zwei Titel für Stefan Niedermayer

Der TC Rot-Weiß Rain hat seine Stadtmeisterschaften ausgespielt. Bei den Herren setzt sich der Favorit durch, der auch im Doppel siegt

Der TC Rot-Weiß Rain hat es sich auch in der Corona-Saison nicht nehmen lassen, in den vergangenen Wochen seine traditionellen Stadtmeisterschaften unter Einhaltung der entsprechenden Vorschriften durchzuführen. Die verschiedenen Sieger wurden nun an einem Finaltag ermittelt.

Bei den Herren wurde Stefan Niedermayer wieder seiner Favoritenrolle gerecht und setzte sich in einem sehenswerten Finale mit 6:1, 6:4 gegen Hermann Waas durch. Im Halbfinale hatten sich Niedermayer gegen Wolfgang Mayr und Waas im ewigen Duell gegen Gerd Böttcher durchgesetzt.

Im Herrendoppel siegte ebenfalls Stefan Niedermayer an der Seite von Heinz Dallmaier nach einem ausgeglichenen und spannenden Finale knapp mit 4:6, 7:5, 10:8 gegen Daniel Reiter und Ridvan Celik.

Im Damendoppel setzten sich Annika Krebs und Marina Erdt in einem guten Finale gegen Judith Faig und Elena Heider mit 6:1, 6:4 durch. Das Halbfinale hatten nach den Gruppenspielen noch Jana Stoll/Katharina Müller sowie Sabine Niedermayer/Lätizia Martin erreicht. Das Dameneinzel konnte verletzungsbedingt nicht durchgeführt werden.

Die sehr gute Arbeit von Jungendwartin Sabine Niedermayer und Trainer Alexander Rätz machte sich durch die hohe Teilnehmerzahl und hohe Qualität der Spiele der Jugendkonkurrenzen bemerkbar. Den Titel im Midcourt U10 sicherte sich Dennis Plewka gegen Malik Celik. Bambini-Stadtmeister wurde Julian Glashauser, der sich in einem äußerst spannenden und knappen Finale gegen Linus Rieser erst im Match-Tiebreak durchsetzte. Eine ebenfalls spannende und enge Partie gab es in der Knabenkonkurrenz: Hier setzte sich Julian Plewka gegen Julian Glashauser durch. (me)

