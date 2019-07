12:54 Uhr

Zwei Titel versüßen der SpVgg Riedlingen den Saisonabschluss

SpVgg Riedlingen feiert zwei Meisterschaften. Herren I schaffen den Klassenerhalt.

Die Tennissparte der SpVgg Riedlingen kann sich über einen versöhnlichen Saisonabschluss freuen: Die Damenmannschaft feierte die Vizemeisterschaft und ist aufgrund des zweiten Tabellenplatzes aufstiegsberechtigt. Der ersten Herrenmannschaft gelang der Klassenerhalt und die Knaben errangen die Meisterschaft.

Herren I, Kreisklasse 2 SpVgg Riedlingen – TC Buchdorf 3:6. Die erste Herrenmannschaft der SpVgg Riedlingen musste sich zum Saisonabschluss zwar dem Meister der Kreisklasse 2 beugen, konnte jedoch noch einmal eine ansprechende Leistung zeigen: In den Einzeln konnten nur Johannes Lang (6:1, 6:4) und Thomas Eisenbarth (6:4, 3:6, 10:8) für die Gastgeber punkten; Martin Lang, Sebastian Lang, Hans-Peter Lang und Thomas Oesterer mussten sich geschlagen geben. In den Doppeln mussten sich S. Lang/Florian Nier ihren starken Gegnern beugen und auch René Soyka/Fabian Rimpl unterlagen knapp. J. Lang/Oesterer konnten jedoch einen weiteren Punkt für die SpVgg holen. Die Herren I erreichten somit den sechsten Rang und damit den Klassenerhalt.

Herren II, Kreisklasse 3 EC SG Donauwörth II – SpVgg Riedlingen 7:2. Beim Stadtderby waren Riedlingens Herren II weitestgehend ohne Chance: Zunächst konnten sich nur Jan Baier (6:2, 6:4) und Jürgen Braun (6:3, 6:2) durchsetzen; Robin Michanikl (im Match-Tiebreak), Fabian Leinfelder, Quoc Khoung Nguyen und Niklas Schmidbauer mussten ihren Gegnern den Vorzug lassen. In den Doppeln gelangen Baier/Leinfelder, Michanikl/Nguyen sowie Schmidbauer/Braun keine Punkte mehr.

Damen, Kreisklasse 2 SV Donaumünster – SpVgg Riedlingen 2:7. Niederlagen von Katharina Hörmann und Franziska Leinfelder standen vier Siege von Nadine Merz (7:6, 6:3), Vanessa Zehrfeld (7:5, 7:5), Julia Raimann (6:4, 4:6, 10:4) und Anna-Lena Hörmann (6:1, 7:5) gegenüber. In den Doppelpartien bewies das Team der SpVgg dann Nervenstärke: K. Hörmann/Franziska Leinfelder (7:5, 7:6) gewannen in zwei Sätzen; Merz/Angela Bader (2:6, 6:4, 14:12) und Raimann/A.-L. Hörmann (3:6, 6:4, 10:5) setzten sich jeweils knapp im Match-Tiebreak durch.

Junioren, Kreisklasse 1 TC Bäumenheim – SpVgg Riedlingen 1:5. Die Junioren konnten zum Abschluss den ersten Saisonsieg feiern: Jan Baier (6:0, 6:1), Thanh Chau Nguyen (6:0, 6:0) und Michael Kempter (6:3, 6:1) sorgten bereits in den Einzeln für einen komfortablen Vorsprung; Fabian Leinfelder unterlag.

Auch in den Paarungen Baier/Leinfelder (6:2, 7:6) und Nguyen/Kempter (6:0, 6:0) überzeugten die Riedlinger, die damit auf dem fünften Platz landen.

Juniorinnen, Bezirksklasse 2 DJK Augsburg-Lechhausen – SpVgg Riedlingen 6:0. Für die Juniorinnen gab es am letzten Spieltag gegen den Tabellenersten nichts zu holen. Julia Hörmann, Melanie Litau und Lena Bartl verloren klar in zwei Sätzen; Franziska Leinfelder musste sich im Match-Tiebreak geschlagen geben (6:3, 4:6, 4:10). Auch in den Doppeln konnten Angela Bader/Litau und Leonie Muth/Bartl den Gastgeberinnen nicht Paroli bieten. Die Juniorinnen beenden die Saison auf dem vorletzten Platz.

Knaben, Kreisklasse 1 SpVgg Riedlingen – BC Schretzheim 4:2. Im direkten Duell um die Meisterschaft behielten Riedlingens Knaben einen kühlen Kopf und sicherten sich völlig verdient die Spitzenposition in der Tabelle. Während Tobias Liedl und Lara Nagatis unterlagen, konnten Emanuel Riegg (6:2, 6:1) und Timo Mitlehner (7:5, 6:0) überzeugen. In zwei umkämpften Doppelpartien gingen sowohl Liedl/Mitlehner (6:3, 6:7, 10:4) als auch Riegg/Nagatis (6:3, 6:4) als Sieger vom Platz. Die Mannschaft blieb somit ohne Niederlage.

Kleinfeld, Kreisklasse 1 TC Kaisheim – SpVgg Riedlingen 8:12. Die Jüngsten der SpVgg konnten ihre Saison mit einem Erfolgserlebnis abschließen und belegen den dritten Tabellenplatz. Die Einzel und Doppel waren sehr ausgeglichen: Matthias Bosse und Magnus Peer verloren; Thomas Bosse und Marie Weinberger gewannen. Das Doppel T. Bosse/Peer wurde abgegeben, M. Bosse/Weinberger waren siegreich. Die Entscheidung fiel in den Motorik-Spielen, in denen die Riedlinger mit 6:2 überlegen waren. (spvgg)

Info: Zum Abschluss der Saison veranstaltet die Abteilung Tennis der SpVgg Riedlingen am Samstag, 7. September, ab 18 Uhr ein Sommerfest. Hierzu sind alle, die sich mit der SpVgg Riedlingen und dem Tennissport verbunden fühlen, eingeladen, um bei Spanferkel und kühlen Getränken den Sommer ausklingen zu lassen.

