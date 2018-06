vor 36 Min.

Zwei neue Rekorde der Auflageschützen Lokalsport

Wilfried Rau schießt 0,0-Teiler

Gleich zwei Rekorde wurden beim dritten Treffen der Auflageschützen der Saison 2018 im Schützengau Donau-Ries auf den elektronischen Zehn-Meter-Schießständen der Altschützen Oberndorf neu aufgestellt und verbessert. Bei den Treffen der Auflageschützen im Schützengau Donau-Ries, an denen seit dem Gründungsjahr 2011 an 38 Wettkampftagen 1535 Wettkampfserien geschossen wurden, was folglich 46050 Wettkampfschüsse sind, wurde in der Blattl-Wertung der erste 0,0-Teiler realisiert. Dies gelang Wilfried Rau aus Riedlingen, der dafür neben dem von den Altschützen Oberndorf ausgelobten Siegerpreis der Blattl-Scheibe, auch die Erinnerungsscheibe erhielt.

Als Nächstes wurde mit der Auflage-Luftpistole ein neuer Turnierrekord geschossen. Der Bäumenheimer Kosmas Raul kam hier auf sehr gute 295 Ringe und verbesserte die bisherigen Bestmarken von 294 Ringen von seinem Vereinskollegen Hans Eß (geschossen 2012) und dem Wemdinger Herbert Seefried (geschossen 2015) um einen Ring. Auch die weiteren Ergebnisse des dritten Wettkampftages können sich durchaus sehen lassen. Das nächste Treffen der Auflageschützen der Saison 2018 im Schützengau Donau-Ries findet am Mittwoch, dem 11. Juli, bei Hubertus Otting statt. (fmue)

Besten Ergebnisse des 3. Durchgangs:

Luftgewehr-Auflage Seniorinnen:

1. Marianne Haß (Oberndorf) 294

2. Hedwig Rohrer (Donauwörth) 286

3. Franziska Hegel (Bäumenheim) 283

Senioren A:

1. Erich Schmidbaur (Bissingen) 295

2. Karl Heider (Bissingen) 293

3. Johann Baars (Wörnitzstein) 273

Senioren B:

1. Hans Ziegelmeier (Nordheim) 294

2. Siegfried Schuster (Oberndorf) 293

3. Sebastian Konrad (Bissingen) 293

Senioren C:

1. Hans Eß (Bäumenheim) 299

2. Klaus Fischill (Wemding) 299

3. Edmund Altmann (Bergstetten) 298

Luftpistole-Auflage Seniorinnen:

1. Petra Liedl (Genderkingen) 277

2. Elke Brüning (Bäumenheim) 273

Senioren A:

1. Franz Liedl (Genderkingen) 286

2. Franz Müller (Oberndorf) 269

Senioren B:

1. Kosmas Raul (Asb.-Bäumenheim) 295

2. Vlado Sinovec (Genderkingen) 288

3. Hans Eß (Asb.-Bäumenheim) 287

Blattlwertung:

1. Wilfried Rau (Riedlingen) 0,0

2. Johann Berr (Bergstetten) 5,8

3. Franz Liedl (Genderkingen) 7,8

4. Klaus Fischill (Wemding) 8,2

5. Edmund Altmann (Bergstetten) 10,1

