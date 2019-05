00:03 Uhr

Zwei weitere Titel für Edelweiß

Die Schützen aus Münster sind mit Luftgewehr und Luftpistole aufgelegt erfolgreich

Nachdem bereits die Luftpistolen-Mannschaften zwei Titel geholt hatten, konnten die Edelweiß-Schützen Münster nun auch mit dem Luftgewehr und der Luftpistole aufgelegt die Meisterschaft an den Lech holen.

Dabei holte sich die erste Gewehrmannschaft den Titel in der Gauoberliga C2 mit einer blütenweißen Weste von 20:0 Punkten. Im Schnitt erzielten sie dabei 1487,7 Ringe pro Wettkampf. Damit verbunden ist der Aufstieg in die Gauoberliga C1, in der sie ab Herbst auf Punktejagd gehen werden. Die zweite Gewehrmannschaft sicherte sich in der A-Klasse einen Mittelfeldplatz.

Die vierte Meisterschaft holte zum wiederholten Male die Mannschaft mit der aufgelegten Luftpistole. Auch sie waren bei 16:0 Punkten ohne Verluste durch die Saison gekommen und konnten damit ihren Titel souverän verteidigen. Im Schnitt erreichten sie 880,8 Ringe. Dabei werden von drei gewerteten Schützen je 30 Schuss abgegeben und mit Zehntelwertung gerechnet. (dz)

