Zweite Deutsche Turnliga

15.10.2021

TSV Monheim schlägt Großen-Linden: Zu gut für einen Krimi

Plus Der TSV Monheim holt den ersten Heimsieg in der laufenden Zweitligasaison. Der Wettstreit gegen den TV Großen-Linden ist lange umkämpft. Am Ende entscheiden zwei Dinge.

Von Christof Paulus

Ein Krimi ist unterhaltsam. Leider verläuft er zumindest für eine Person meist tödlich. Und weil das überhaupt nicht zur fröhlichen Stimmung in der Monheimer Stadthalle gepasst hätte, beließen es der TSV Monheim und der TV Großen-Linden am Samstagabend bei einer Nummer kleiner: Bahnte sich über vier der sechs Geräte womöglich gar ein Thriller mit hauchdünnem Finale an, stand am Ende zumindest ein über weite Strecken spannender Wettkampf mit einer Prise Spektakel und einem Happy End – aus Monheimer Sicht. Der TSV rückte mit seinem zweiten Sieg in Folge ins Mittelfeld der zweiten Deutschen Turnliga vor. Und dabei hinterlässt vor allem einer einen bleibenden Eindruck, der zum ersten Mal in der Stadthalle turnte.

