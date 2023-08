Aindling/Rain

03.08.2023

Der TSV Rain ist raus aus dem Totopokal

Plus Die Mannschaft verliert gegen den TSV Aindling. Ein Spieler kassiert die gelb-rote Karte.

Von Gerd Jung

Der TSV Rain ist bereits in der ersten Runde des Totopokals nach einer 0:2-Niederlage beim Landesligisten TSV Aindling ausgeschieden. In der zweiten Halbzeit mussten die Blumenstädter ab der 52. Minute in Unterzahl spielen und schafften es dadurch nicht, den 0:1-Rückstand aufzuholen, trotz leidenschaftlichem Kampf bis zum Schlusspfiff.

Zu Beginn entwickelte sich ein zähes Spiel, doch nach 13 Minuten unternahm Eugen Belousow einen Versuch aus der Distanz, verfehlte jedoch das Tor des TSV Aindling deutlich. Nur sechs Minuten später köpfte Julian Bosch aus acht Metern Entfernung nur knapp am Tor der Gastgeber vorbei. Die Rainer Abwehr agierte weiterhin souverän und ließ den Stürmern des Landesligisten keine Chance, sich dem Tor zu nähern.

