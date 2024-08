TSV Rain verpflichtet jungen Angreifer von Türkgücü München

Der TSV Rain hat sich mit zwei Siegen in Folge wieder zurück in das Geschehen der Bayernliga-Süd katapultiert. War man nach fünf Spieltagen punktlos am Tabellenende, konnten die Fußballer nun durch zwei Dreier gegen den SV Schalding-Heining und beim 1. FC Sonthofen wieder auf Rang elf klettern. Diese kleine Erfolgsserie würden die Tillystädter auch gerne gegen die SpVgg Unterhaching II fortsetzen. Gegen die Zweitvertretung des Drittligisten geht es zu einer eher ungewöhnlichen Anstoßzeit schon los – Anpfiff ist am Freitagabend im Georg-Weber-Stadion um 17.45 Uhr.

Fabian Kapfer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis