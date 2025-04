Annika Siebert schießt sich zur Europameisterschaft

Anika Siebert schießt Bogen, seit sie drei Jahre alt ist. „Papa und Mama haben geschossen, so bin ich dazu gekommen“, erzählt die 13-Jährige. Mit dem familieneigenen Bogensportbetrieb wurde ihr die Leidenschaft für das Bogenschießen gewissermaßen in die Wiege gelegt. Gemeinsam mit ihrem Vater trainiert sie zwei- bis dreimal die Woche, in der eigenen Bogenhalle oder am liebsten draußen in der Natur. Vergangenes Jahr ging es für die Schülerin aus Wemding sogar in die Alpen. Bei der europäischen Meisterschaft der International Field Archery Association (IFAA) in Kärnten bewies Annika im vergangenen Jahr ihr Talent im Bogenschießen und ist nun Nachwuchssportlerin des Jahres 2024 der Donauwörther Zeitung.

