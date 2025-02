Vorzeitiger Klassenerhalt für die VSC-Volleyballmädels

Nach einem erfolglosen letzten Spieltag mit zwei Niederlagen haben die Volleyball-Damen I des VSC Donauwörth die perfekte Antwort gegeben. Beim Auswärtsspieltag in Augsburg standen zwei wichtige Partien auf dem Programm – und das Team nutzte die Gelegenheit, sich mit zwei Siegen eindrucksvoll zurückzumelden. Neben der Freude über fünf Punkte war der Erfolg auch aus einem anderen Grund besonders wichtig: Die Unger-Volleys haben damit ihr Saisonziel, den Klassenerhalt, vorzeitig gesichert.

Bezirksliga Damen VSC Donauwörth – DJK Augsburg Hochzoll 3:1 (25:19, 26:24, 24:26, 25:23); VSC Donauwörth – TSV Gersthofen 3:2 (25:23, 12:25; 25:14, 26:28, 15:13). Gegen Augsburg Hochzoll starteten die VSC-Damen hoch motiviert und setzten sich mit druckvollen Angriffen durch, wodurch sie den ersten und zweiten Satz gewinnen konnten. Den dritten Durchgang hingegen prägten zahlreiche Eigenfehler, und es fehlte die nötige Konzentration, sodass die Augsburger Gastgeberinnen wieder ins Spiel fanden und den Satz gewannen. Besonders die Mittelblockerinnen Elena Faber und Sarah Schulz punkteten mit ihren Angriffen und trugen maßgeblich dazu bei, dass der VSC den vierten Satz gewann und damit den wichtigen Sieg sicherte.

Donauwörther Volleyballerinnen beweisen gegen Gersthofen Nervenstärke

Im zweiten Spiel trafen die VSC-Damen auf den TSV Gersthofen, gegen den sie das Hinspiel knapp verloren hatten. Der erste Satz begann ausgeglichen, doch gegen Ende gerieten die Donauwörtherinnen etwas in Rückstand. Die starken Aufschläge von Pauline Regler aber brachten den Satzgewinn für den VSC. Im zweiten Satz konnte jedoch nicht die gewohnte Leistung abgerufen werden. Zahlreiche Aufschlag- und Angriffsfehler führten dazu, dass der Satz deutlich an die Gegnerinnen ging. Im dritten Durchgang zeigten die VSC-Damen dann ihre wahre Stärke. Mit voller Konzentration und einer präzisen Spielgestaltung von Zuspielerin Stella Kiderle, die ihre Angreiferinnen immer wieder gut in Szene setzte, dominierten sie die Partie und gewannen den Satz deutlich.

Trotz einer starken Leistung in vielen Phasen des Spiels fehlte den Donauwörtherinnen am Ende die nötige Präzision, um den vierten Satz für sich zu entscheiden. Doch im entscheidenden Tiebreak bewies die Mannschaft Teamgeist und Nervenstärke. Mit konzentrierten Aufschlägen und einer stabilen Abwehr entschieden sie den Satz für sich und gewannen das Match. Trainer Jürgen Faber zeigte sich nach dem Spiel zufrieden: „Auch wenn die Mädels ihre Leistung nicht konsequent abrufen konnten, haben sie heute fünf wichtige Punkte geholt. Der Klassenerhalt ist nun vorzeitig gesichert und wir haben damit unser Saisonziel klar erreicht.“

Die Damen I freuen sich nun auf ihren letzten Heimspieltag der Saison. Am Sonntag, 16. Februar, erwarten sie in der heimischen Halle den TSV Friedberg und den TV Weitnau. Der Spieltag beginnt um 12 Uhr mit der Partie gegen den TSV Friedberg. Fans sind herzlich eingeladen, das Team in der Halle tatkräftig zu unterstützen und lautstark anzufeuern.

VSC Donauwörth: A. Faber, E. Faber, S. Kiderle, I. Lanuschny, P. Regler, E. Schreitmüller, H. Schreitmüller, S. Schulz, P. Straub

Volleyball-Damen II des VSC Donauwörth fahren Doppelsieg ein

Die zweite Damenmannschaft feierte am Samstag einen erfolgreichen Heimspieltag. Vor begeisterten Zuschauern absolvierten die Spielerinnen zwei spannende Spiele und verteidigten ihre Spitzenposition in der Tabelle der Kreisklasse Nord. Im ersten Spiel trafen die Donauwörtherinnen auf den TSV Rehling II. Nach einem starken Start gewannen sie den ersten Satz mit 25:22. Der zweite Satz brachte jedoch eine unerwartete Wendung, denn die Gegnerinnen gewannen mit 25:16. Doch die Heimmannschaft ließ sich nicht entmutigen. Mit druckvollen Aufschlägen und dem nötigen Teamgeist gewannen die VSC-Spielerinnen die Sätze drei und vier mit 25:7 und 25:11. Das erste Spiel endete somit mit einem verdienten 3:1-Sieg.

Im zweiten Spiel stand der VSC der fünften Mannschaft des FSV Marktoffingen gegenüber. Dieses Spiel war besonders hart umkämpft und spannend bis zur letzten Minute. Nach einem knappen Verlust im ersten Satz (23:26) mobilisierten die Spielerinnen all ihre Kräfte. Satz zwei, drei und vier gewannen sie durch präzise Angriffe und eine solide Abwehr mit 27:25, 25:21 und 28:26. Damit sicherten sie sich auch in diesem Duell einen knappen 3:1-Sieg. Somit bleibt die Damenmannschaft von Trainer Tobias Haindl weiterhin ungeschlagen auf Platz eins. (AZ)

VSC Donauwörth II: L. Dirr, S. Fillep, G. Gröger, F. Handke, K. Hörmann, F. Künast, C. Moreau, I. Seiler, E. Van de Pas, P. Van de Pas