Mittelstandspreis für Landrat Rößle

Kommunalpolitiker wird für seinen Einsatz zur Familienfreundlichkeit geehrt – Laudator Christian Wulff zeigt sich begeistert vom „1000-Schulen-Projekt“.

Landrat Stefan Rößle ist mit dem Deutschen Mittelstandspreis ausgezeichnet worden. Er nahm den Preis der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) kürzlich in Berlin entgegen.

Der Preis wird jedes Jahr an bedeutende Akteure aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik verliehen, die sich für die Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft einsetzen. In der Kategorie Politik wurden dieses Jahr Vertreterinnen und Vertreter der Kommunalpolitik ausgezeichnet.

Rößle habe den Preis für sein Engagement für die Weiterentwicklung des Landkreises Donau-Ries und seinen Einsatz in Sachen Familienfreundlichkeit und Vereinbarkeit von Beruf und Familie in der Region erhalten, hieß es.

Besonders begeistert zeigte sich Christian Wulff, Laudator und ehemaliger Bundespräsident, von dem Projekt „1000 Schulen für unsere Welt“, das Landrat Rößle im Jahr 2018 ins Leben gerufen hatte. „Sie brennen für das Projekt, dass Kommunen auch weltweite Verantwortung haben und haben den Bau von Schulen in Afrika initiiert. Das ist ein gutes Beispiel für unternehmerisches Denken, für globale Verantwortung und für wirtschaftsfreundliches Tun“, so Christian Wulff in seiner Laudatio bei der Preisverleihung der MIT in Berlin.

„Ich freue mich sehr, diesen Preis entgegennehmen zu dürfen. Es ist schön zu sehen, dass der persönliche Einsatz für unsere Landkreis-Projekte, die mir sehr am Herzen liegen, wertgeschätzt und anerkannt wird“, bedankte sich Landrat Stefan Rößle bei der Übergabe des Preises.

„Auch auf kommunaler Ebene kann vieles bewegt und nachhaltiges, wie auch soziales Denken und Handeln weiter vorangetrieben werden. In diesem Zusammenhang freut mich ganz besonders, dass dies bereits sehr viele Kommunen, Unternehmen und Institutionen im Kreis Donau-Ries umsetzen und so zur Weiterentwicklung der Region beitragen“, so Stefan Rößle nach seiner Auszeichnung. (AZ)