MC Kesseltal fährt in Brandenburg: Andreas Fürst gewinnt zum Start

Der Autocross-Fahrer des MC Kesseltal siegt mit seinem Audi beim Saisonauftakt im brandenburgischen Ortrand.

Im Brandenburgischen Ortrand fand bei tollem Wetter der erste Lauf zur deutschen Meisterschaft im Autocross statt. Als jüngster MCK-Pilot sicherte sich Raphael Schäferling aus Schwenningen in der gut besetzten Junior Buggy Klasse den vierten Platz. Aufgrund eines technischen Defekts musste Dominik Schön bei den Junior Tourenwagen nach dem zweiten Lauf abbrechen. Sein Vater Thorsten Schön schaffte es nach einem guten Wochenende bei den Serientourenwagen im Finale auf den dritten Platz und Mike Volk konnte sich Platz acht erkämpfen.

Bei den Supertourenwagen 2WD schaffte es Neueinsteiger Jens Hafner auf Platz elf vor Jürgen Göttler auf Platz zwölf. Bester MCK-Pilot dieser Klasse wurde der Brachstädter Markus Kurtz auf einem starken fünften Rang, Florian Marchal musste vor dem zweiten Lauf aufgrund von Getriebeproblemen die Rennstrecke verlassen.

Mit dem Audi Quattro kommt der Amerdinger Andreas Fürst auf Platz eins

Bei den Allrad Supertourenwagen gewinnt der Amerdinger Andreas Fürst mit seinem Audi Quattro nach starken Leistungen in den Vorläufen auch das spannende Finale und konnte das beste Ergebnis am Wochenende für den MCK erzielen.

Bei den Crossbuggys bis 650ccm kamen bei starker Konkurrenz Michael Mengele und Julia Baltzer im B-Finale auf Platz sechs und Platz acht. Jan Baltzer fuhr in seinem neuen Buggy in der Klasse bis 1600ccm im ersten Einsatz auf den zweiten Platz. Micha Dollinger konnte sich im stark besetzten Fahrerfeld den sechsten Platz sichern. Martin Fürst musste nach dem ersten Lauf mit defektem Getriebe aufgeben. Jens Baltzer kam mit seinem neuen Superbuggy auf den sechsten Platz in der Klasse über 1600ccm, Marco Fürst musste, beim ersten Vorlauf auf Platz zwei liegend, mit Antriebsproblemen aufgeben.

Am kommenden Wochenende steht der zweite Lauf der Deutschen Autocross-Meisterschaft in Höchstädt im Fichtelgebirge an. (AZ)