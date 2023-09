Autocross

Spektakuläre Rennen und Familienzeit auf dem Kesseltalring

Plus Das Autocross-Wochenende auf dem Kesseltalring ist für den Veranstalter ein voller Erfolg. Dabei stand es zuvor noch auf Messers Schneide.

Von Stephanie Anton

Ein Rennwochenende wie bestellt haben die vielen Motorsport-Fans beim 32. Kesseltaler ADAC Autocross erlebt. Nach vielen verregneten Veranstaltungen in der jüngeren Vergangenheit waren die Verantwortlichen des ausrichtenden Motor-Clubs Kesseltal überaus erleichtert über das perfekte Wetter, das die Region pünktlich zum Wochenende erreicht hatte. „Der Aufwand hat sich gelohnt“, resümierte MCK-Vorstandsmitglied Christian Konrad.

270 Helferinnen und Helfer im Einsatz

Der Aufwand, eine dreitägige Großveranstaltung mit umfangreichem Rahmenprogramm zu stemmen, ist nicht gerade gering. „Wir hatten 270 Helferinnen und Helfer im Einsatz, das wäre sonst nicht machbar“, erklärt Konrad. Dabei war vor einer Woche noch gar nicht sicher, ob das Kesseltaler Autocross in diesem Jahr überhaupt stattfinden könne, zu schlecht waren die Wetterprognosen für das Wochenende. „Manche meinten schon, ob wir es nicht lieber absagen wollen. Aber wir haben nie daran gezweifelt, dass es klappt“, so Konrad. Die richtige Entscheidung, wie sich letztlich zeigte. Allein am Sonntag, dem Zuschauer-stärksten Tag, kamen rund 2500 Interessierte zum rund 850 Meter langen Kesseltalring, um die Finalläufe um die Deutschen Autocross-Meisterschaften mitzuerleben.

