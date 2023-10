Das Aufbäumen des TSV Bäumenheim kommt zu spät

Der TSV Bäumenheim zeigt sich gegen Gundelfingen erst in der zweiten Hälfte verbessert und kassiert eine 25:35-Pleite. Nur zwei Spieler können glänzen.

Die wenigen Zuschauer, die das Spiel der Handballer des TSV Bäumenheim gegen Gundelfingen in Rain verfolgten, konnten in der ersten Halbzeit mit der Leistung der Gastgebers nicht zufrieden sein. Das Bild änderte sich dann aber in der zweiten Hälfte, in der die Gäste spielerisch klar überlegen waren, die TSV-Spieler aber mit enormem Kampfgeist das Spiel offen hielten. Am Ende stand dennoch eine 25:35-Niederlage (9:17) in der Bezirksoberliga auf der Anzeigetafel.

Schon in den ersten Minuten wurde deutlich, warum die Gundelfinger heuer zu den erklärten Favoriten gehören. Aus einer sicheren Abwehr heraus nutzten sie jede Chance zum Tempospiel, sodass es nach sechs Minuten beim Stand von 1:5 nicht gut für die Bäumenheimer aussah. Doch in den folgenden Minuten konnten die TSV-Spieler etwas Stabilität in ihre Abwehr bringen, vorne wurde mit mehr Zug zum Tor gespielt. Es war eine Freude, das Aufbauspiel der Gäste anzusehen, wie der Ball schnell durch die Reihen lief, und jede Aktion mit viel Druck auf das TSV-Tor abgeschlossen wurde. Auf der anderen Seite nahmen die Bäumenheimer grundsätzlich das Tempo aus dem Spiel, wenn der Ball geprellt wurde, anstatt schnell den Mitspieler einzusetzen. Dennoch gelang es, den Rückstand bis zum 7:10 im Rahmen zu halten (17.).

Doch in den nächsten sieben Minuten häuften sich die technischen Fehler, Fehlabgaben kamen hinzu, was die Gäste für fünf Tore in Folge zum 7:15 nutzten. Dieser Abstand hatte dann auch zur Pause (9:17) Bestand.

Alle Spieler des TSV Bäumenheim treffen

In den ersten zehn Minuten der zweiten Hälfte waren die Spielanteile verteilt. Die Gundelfinger traten kompakt als Mannschaft auf, spielten sich ihre Torchancen heraus. Bei den Bäumenheimern glänzte neben Keeper Palle Hill allerdings nur ein Feldspieler. „Chippo“ Ioja spielte mehrmals seine ganze Routine aus, er konnte sich Torchancen erarbeiten. Seine Bilanz: fünf Feldtore und fünf Strafwürfe. Bis zum 16:24 konnte der Abstand zum Favoriten gehalten werden, dann zogen die Gäste das Tempo an und bauten ihre Führung auf 17:30 aus. Ein Schlussspurt der Bäumenheimer führte letztlich zum 25:35-Endstand. Erfreulich aufseiten der Gastgeber war zumindest, dass fast alle Feldspieler zum Torerfolg kamen, doch das war in der Spitze zu wenig, um mit den Gästen mithalten zu können. (hh)

TSV Bäumenheim: Hill (im Tor) - Ott (1), Lechner (1), Krebs (1), Jung (3), Hurle (1), Uhl (1) Grob (2), Brandt (2), Vogler, Klement, Heinisch (1) und Ioja (10/5).