Joachim Hill: „Wir bleiben optimistisch“

Die vorübergehende Schließung der Schmutterhalle erforderte beim TSV Bäumenheim die Umorganisation des Trainings- und Spielbetriebs. Vorsitzender Hill erklärt, wie das gelang.

Die Schmutterhalle ist seit ein paar Wochen wegen der Sanierung des Bodens geschlossen. Wie sieht derzeit der Trainingsbetrieb der Bäumenheimer Handballer - Erwachsenenteams sowie Jugendmannschaften - aus?

Joachim Hill: Die Trainings- und Spielmöglichkeiten der Aktiven (Handball) konnten auf verschiedene Sportstätten im Umkreis verlegt werden. Unsere Handballer können auf die Sporthallen in Donauwörth und Rain ausweichen, da uns hier der VSC Donauwörth und die Verantwortlichen für die Halle in Rain sehr entgegengekommen sind. Daneben sind Trainingsmöglichkeiten in der Schulturnhalle AB für die Jüngeren (Handball) sowie im Foyer der Schmutterhalle ( Tischtennis) eingerichtet worden. Wir sind uns darüber klar, dass es trotzdem zu erheblichen Einschränkungen im Trainingsbetrieb kommen wird.

Am 16. September starten die Herren und die Damen in die neue Handball-Saison. Wo werden die Heimspiele ausgetragen?

Hill: Die Heimspiele der Handballer werden in den genannten Hallen in Rain und Donauwörth ausgetragen.

Auch die Tischtennisabteilung ist betroffen, wo trainieren und spielen die Teams des TSV?

Hill: Die Tischtennisabteilung ist noch in Gesprächen mit Nachbarvereinen, um dort in einer Halle die Heimspiele durchführen zu können.

Wie aufwendig war die Umorganisation des Trainings- und Spielbetriebs?

Hill: Die Umorganisation ist sehr aufwendig und eine Gemeinschaftsaufgabe von Abteilungsverantwortlichen, vom BHV (Bayerischer Handball-Verband, die Redaktion), von der Gemeinde usw. Die Abteilungsverantwortlichen müssen einen nicht unerheblichen privaten Zeitaufwand darauf verwenden, Ersatzorte zu finden und dort mit den Verantwortlichen alles abzustimmen. Sie sind unermüdlich dabei, entsprechende Ausweichorte und Ausweichzeiten zu finden und alles festzumachen.

Wie hat sich die Gemeinde eingebracht bei der Umorganisation?

Hill: Die Gemeinde ist uns sehr entgegengekommen. Insbesondere bei der zusätzlichen Belegung und bei den Öffnungszeiten der Schulturnhalle konnten wir auf die Gemeinde zählen. Aber auch sonst bietet uns die Gemeinde jegliche Unterstützung an.

Klingt als zögen alle an einem Strang, um die neue Situation zu meistern.

Hill: Als Vereinsvorsitzender darf ich mich bei allen bedanken, die einen möglichst reibungslosen Sportbetrieb während der Hallenschließung ermöglichen. Seien es die Abteilungsverantwortlichen, die Verbände, die Gemeinde Asbach-Bäumenheim, der VSC Donauwörth, die Stadt Rain aber auch unsere Vereinsmitglieder in den betroffenen Abteilungen, die noch einige Monate mit einem eingeschränkten Sport- und Trainingsbetrieb leben müssen. An dieser Stelle möchte ich aber zwei Personen namentlich erwähnen, ohne die die Umorganisation nicht so abgelaufen wäre: Markus Bügelsteiber von der Handballabteilung und Marco Schopper von der Tischtennisabteilung. Vielen Dank für Euren Einsatz.

Wie reagieren die Sportlerinnen und Sportlern auf den neuen Trainings-/Spielbetrieb?

Hill: Es ist natürlich verständlich, dass seitens der betroffenen Abteilungen die Schließung der Schmutterhalle intern als auch extern kontrovers diskutiert wird. Insbesondere der Zeitpunkt der Schließung führt zu Unverständnis (seit 2016 sind die Probleme bekannt usw.). Es ist aber festzuhalten, dass die Fakten und Notwendigkeiten für die Schließung nicht jedem bekannt sind und es deshalb zu vielen Vorwürfen gegenüber der Gemeinde und den Vereinsverantwortlichen kommt. Aber die Sachlage ist nun mal so wie sie ist! Seitens des Vereins musste die Schließung akzeptiert werden, da die durch ein Gutachten festgestellten Mängel einen Sportbetrieb nicht mehr zuließen. Es ist auch zu akzeptieren, dass die Gemeinde im Rahmen der Haftung diese Schließung vornehmen musste.

Ein großer Triumph für die Handballer war in der Vorsaison der Aufstieg in die Bezirksoberliga. Denken Sie, dass unter den gegebenen Umständen der Klassenerhalt geschafft werden kann?

Hill: Durch den eingeschränkten Trainingsbetrieb und die Verlagerung der Heimspiele in auswärtige Hallen haben wir keine gute Ausgangssituation zum Erhalt der Spielklasse. Wir sind aber dennoch optimistisch, dass es gelingt, da in der Handballabteilung sehr gute Trainer arbeiten und hoch motivierte Handballer spielen, die das Ziel Klassenerhalt nicht aus den Augen verlieren werden. Interview: Stephanie Anton