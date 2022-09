Sömek und Wegele verteidigen den Doppel-Titel

Bei den Kreismeisterschaften im Tennis-Doppel setzen sich Teams aus Bäumenheim, Fünfstetten, Donauwörth und Bayerdilling durch. Einen Meistertitel erringen dabei Turnier-Neulinge.

Auf der Anlage des Tennisclubs Bäumenheim haben die Doppelkreismeisterschaften des Landkreises Donau-Ries stattgefunden. Insgesamt kämpften 23 Paarungen in drei Konkurrenzen um die Titel.

Als Titelverteidiger gingen bei den Herren Ben Sömek und Florian Wegele (TC Donauwörth/SV Bayerdilling) ins Rennen. Keine Blöße gaben sich die beiden in der Gruppenphase gegen die Paarungen aus Mertingen. Beide Partien gewannen die Titelverteidiger in zwei Sätzen.

In der zweiten Vorrunden-Gruppe konnte sich die Paarung Oliver Müller/Jörg Widemann (TC Bäumenheim) ohne Satzverlust an die Spitze kämpfen. In der dritten Vorrunden-Gruppe setzten sich Manuel Schneider/Johannes Lang von der SpVgg Riedlingen durch. Zwei Siege gegen jeweils Bäumenheimer Paarungen reichten zum Gruppensieg. Als zweiter Gruppenbester sicherte sich die Paarung Markus Braun/Matthias Lübbert aus Marxheim ein Halbfinal-Ticket.

Im Halbfinale standen die Paarungen Müller/Widemann und Schneider/Lang sich gegenüber. Die Bäumenheimer mussten sich den stark aufspielenden Gästen aus Riedlingen geschlagen geben. Mit einem deutlichen Ergebnis von 3:6; 1:6 zogen Schneider/Lang ins Finale ein. Im zweiten Halbfinale trafen die Paarungen Braun/Lübbert und Sömek/Wegele aufeinander. Nachdem der erste Satz deutlich an die Paarung Sömek/Wegele ging, fiel die Entscheidung im zweiten Satz erst im Satz-Tiebreak. Hier hatten die Titelverteidiger das Quäntchen Glück und sicherten sich mit einem Zwei-Satz-Erfolg den Einzug ins Finale. Im gut besuchten Endspiel zeigten beide Paarungen hochklassiges Tennis, Ben Sömek und Florian Wegele sicherten sich schlussendlich relativ deutlich mit 6:3; 6:2 den erneuten Kreismeistertitel.

Ute Denk und Ute Ernst gewinnen die Damen-Konkurrenz im Kreis-Turnier

Nachdem der Titel in der Damenkonkurrenz viele Jahre nach Donauwörth ging, konnten in diesem Jahr Ute Denk und Ute Ernst (TC Bäumenheim) die Konkurrenz für sich entschieden. Gegen die Paarungen aus Fünfstetten und Bäumenheim hatten Denk/Ernst keinerlei Probleme und gewannen in zwei Sätzen. Gegen Marianne Harlacher/Katharina Suchy aus Mertingen mussten die Bäumenheimer über die volle Distanz gehen. Den zweiten Platz sicherten sich Harlacher/Suchy. Der dritte Platz ging wiederum an die Bäumenheimer Paarung Alexandra Huber/Gisela Raimann.

In der Herren-50-Konkurrenz gewannen gleich bei ihrer ersten Teilnahme Stefan Rosskopf und Karl Heinz Weigel aus Fünfstetten den Kreismeistertitel. In ihrer Gruppe setzten sie sich deutlich gegen ihre Konkurrenten Karl Fleischmann/Siggi Prieler (TC Bäumenheim/TC Mertingen) und Richie Harlacher/Bruno Leberle (TC Mertingen) durch. In der zweiten Vorrundengruppe überzeugten die Doppel Christian Exner/Roland Gerstmaier (TC Mertingen/TC Buchdorf) und Michael Ferber/Florin Mihai (TC Fünfstetten) mit jeweils zwei Siegen. Ohne große Mühen zog das Doppel Rosskopf/Weigel ins Finale. Die Paarung Harlacher/Leberle musste gegen Exner/Gerstmaier über die volle Distanz gehen und konnte sich erst mit einem 10:4-Erfolg im Match-Tiebreak den Einzug ins Finale sichern.

Im Finale setzten sich schließlich Rosskopf/Weigel mit einem 6:3-6:4-Erfolg gegen Harlacher/Leberle durch und sicherten sich somit den Kreis-Titel. (AZ)