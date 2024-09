Bäumenheimer Handballteams starten mit gemischter Bilanz

Nach dem Auftakt der Herren I sind nun auch die Handballerinnen des TSV Bäumenheim sowie die Herren II in den Ligabetrieb der Bezirksklasse gestartet. Die TSV-Damen setzten sich in einem spannenden Spiel mit 28:21 gegen die dritte Mannschaft des TSV Aichach durch. Für die Herren II stand ein Derby auf dem Programm.

Damen, Bezirksklasse TSV Bäumenheim - TSV Aichach III 28:21. Es dauerte knapp sieben Minuten, bis das erste Tor der Heimmannschaft fiel. Anschließend fanden die Damen des TSV Bäumenheim aber besser ins Spiel und konnten die Gäste durch eine konzentrierte Abwehrarbeit zu Fehlern zwingen und einfache Tore erzielen. Annalena Sailer war wie immer ein sicherer Rückhalt im Tor und konnte dafür sorgen, dass sich die TSV-Spielerinnen immer weiter absetzten. Im Angriff überzeugten besonders Paula Kratzer und Barbara Sailer, die immer wieder gefährliche Aktionen kreierten.

Mit einer komfortablen 14:9-Führung ging es dann zur Halbzeit in die Kabinen und die Damen aus der Schmuttergemeinde machten anschließend da weiter, wo sie aufgehört hatten. Durch eine konzentrierte Abwehrarbeit und sichere Abschlüsse im Angriff konnte der Vorsprung souverän gehalten werden und die Führung wurde zum Ende der Partie noch weiter ausgebaut. Am Ende stand durch eine geschlossene Teamleistung ein hochverdienter 28:21-Sieg auf der Anzeigetafel in der Schmutterhalle und die Mannschaft feierte gemeinsam mit den Fans.

TSV Bäumenheim: Annalena Sailer (im Tor) – Barbara Sailer (2), Elisa Bauer (9), Vanessa Schober, Krisztina Engi (3/3), Christina Mair (3), Luisa Anderl (1), Nadine Weidner (1), Anna Klement (1), Marie Köpf (1), Svenja Christ (1/1) und Paula Kratzer (6)

Bäumenheimer Herren II brauchen Zeit, um ins Spiel gegen Wertingen II zu finden

Herren, Bezirksklasse TSV Bäumenheim II - TSV Wertingen II 22:30. Es war ein Spiel mit Höhen und Tiefen, aber die zweite Mannschaft zeigte eine Leistung, auf die sie durchaus stolz sein konnte. Zu Beginn der Partie zeigte sich schnell, dass die Bäumenheimer nicht eingespielt waren und es dauerte knapp 15 Minuten, bis sie Betriebstemperatur erreicht hatten. Es gab viele einfache Ballverluste und in der Abwehr taten sich einige Lücken auf, die die Gäste, die mit einigen Spielern der ersten Mannschaft angereist waren, konsequent nutzten und sich bis zur Halbzeit mit 8:14 aus Bäumenheimer Sicht absetzten konnten.

Dennis Huszak im Tor konnte mit einer ansprechenden Leistung im Tor den Abstand teilweise noch in Grenzen halten und hielt seine Mannschaft so in vielen Situationen in Schlagdistanz zu den Gästen. Bis zur 50. Spielminute konnte die Heimmannschaft den Rückstand noch halten, musste dann aber konditionell und auch spielerisch den Gästen den Vortritt lassen und diese konnten den Saisonauftakt dann auch mit 22:30 für sich entscheiden.

Alles in allem war es aber eine sehr gute Leistung der TSV-Herren, einige Spieler ließen durchaus ihr Potenzial aufblitzen. „Wenn die Mannschaft im Training weiterhin so hart arbeitet, werden wir nicht lange auf den ersten Sieg warten müssen“, zeigte sich auch Abteilungsleiter Dominik Grob optimistisch für die weiteren Partien. Die nächste Begegnung steht erst am 6. Oktober an, wenn der TV Gundelfingen II zu Gast in der Schmutterhalle ist. (AZ)

TSV Bäumenheim: Dennis Huszak und Leander Strickner (im Tor) – Jan Vogler (1), Benedikt Strobel, Tobias Zinsmeister (3/2), Mark Krebs (2/1), Markus Bügelsteiber (5), Thomas Haupt (2), Vincent Stempfle (1), Andreas Biehle (2), Matthias Klement (6/1) und Jakob Kratzer