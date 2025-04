Alles-oder-Nichts-Spiel: Bäumenheimer Handballer wollen Klassenerhalt

Bevor in der Schmutterhalle erneut Renovierungsmaßnahmen ab Mai anstehen, gibt es noch ein letztes Mal einen Heimspieltag der Handballer des TSV Bäumenheim. Für die männliche C-Jugend steht das Nachholspiel gegen den TSV Neusäß an, für die BOL-Mannschaft der TSV-Herren geht es um den Klassenerhalt. Neben dem Saisonabschluss stehen auch zwei Abschiede an.

Männl. C-Jugend - ÜBL Staffel West: TSV Bäumenheim – TSV Neusäß:

Den Anfang am letzten Heimspieltag der Saison macht die männliche C-Jugend um 17.30 Uhr. Es handelt sich um ein Nachholspiel gegen den TSV Neusäß, der das Spiel kurzfristig abgesagt hatte. Im Hinspiel in Neusäß musste man sich deutlich mit

21:32 geschlagen geben, hat nun aber die Chance, vor heimischem Publikum Wiedergutmachung zu leisten. Die TSV-Jugend blickt auf eine ereignisreiche und schwierige Saison zurück. Trotz deutlicher Niederlagen und Rückschläge gab es vor allem gegen die Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte gute Leistungen, auf die man in der kommenden Saison aufbauen kann. Neben dem Saisonabschluss für die Mannschaft heißt es aber auch Abschied nehmen vom langjährigen Trainer Leander Strickner, der auch die Jugendleitung der Handballabteilung innehat. Er wird zukünftig eine andere Jugendmannschaft übernehmen und gibt „seine“ C-Jugend in die Hände des ehemaligen Abteilungsleiters und aktuellen Spielers der zweiten Mannschaft, Andreas Biehle.

TSV Bäumenheim will Klassenerhalt gegen Friedberg II



Herren I – Bezirksoberliga: TSV Bäumenheim – TSV Friedberg II:

Nach der Absage gegen den TSV Schwabmünchen steht nun das „Alles-oder-Nichts-Spiel“ für die TSV-Herren an.

In heimischer Halle geht es um 19.30 Uhr gegen den Tabellennachbarn des TSV Friedberg II. Die Friedberger stehen genau punktgleich mit den Schmuttertalern auf dem 12. Platz in der Bezirksoberliga und für den Verlierer heißt es: Abstieg in die Bezirksliga, während der Sieger aus dem Duell in der BOL bleiben kann.

Im Hinspiel zeigten die TSVler vor allem in der zweiten Halbzeit eine ansprechende und couragierte Leistung und konnten sich in letzter Sekunde noch das 28:28-Unentschieden sichern. Für das Rückspiel in der Schmutterhalle haben sich die TSV-Herren natürlich einiges vorgenommen, denn wie bei der männlichen C-Jugend verabschiedet sich der Trainer nach der Saison von der Mannschaft. Eventuell würde der Mannschaft auch ein Unentschieden zum Klassenerhalt reichen, doch Co-Trainer Udo Kasten bringt es auf den Punkt: „Alle Rechenbeispiele sind egal. Im Endeffekt steigt der Verlierer ab. Daher werden wir am Samstag alles auf Sieg setzen und den Fans in der Schmutterhalle ein gutes Spiel liefern.“ (AZ)