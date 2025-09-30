Bäumenheims Handballer starten mit knappem Sieg gegen Aichach II

Nachdem die weibliche B-Jugend und die zweite Herrenmannschaft bereits vergangene Woche die ersten Spiele bestritten hatten, waren nun auch die restlichen Mannschaften der Handballer des TSV Bäumenheim im Einsatz. Aufgrund der andauernden Sperrung der Schmutterhalle, die allerdings ab 10. Oktober teilweise wieder freigegeben wird, fanden die Heimspiele am vergangenen Wochenende in der Sporthalle am Stauferpark statt.

Herren, Bezirksliga TSV Bäumenheim – TSV Aichach II 25:23. Die Herren I konnten einen wichtigen Sieg feiern, mit dem vor dem Spiel wohl nur die wenigsten gerechnet hätten. In einem spannenden Duell setzten sich die TSV-Herren mit 25:23 gegen den TSV Aichach II durch und zeigten dabei eine beeindruckende Mannschaftsleistung. Trotz der Abwesenheit mehrerer Spieler, die aus verschiedenen Gründen nicht zur Verfügung standen, bewiesen die Handballer aus Bäumenheim Kampf- und Teamgeist.

Die Mannschaft, die sich in den vergangenen Wochen aufgrund der aktuellen Hallensituation, aber auch wegen einer geringen Trainingsbeteiligung nur mangelhaft vorbereiten konnte, ließ sich nicht entmutigen, und zeigte von Beginn an, dass sie den ersten Saisonsieg einfahren wollte.

Einige Handballer des TSV Bäumenheim bestreiten zwei Spiele hintereinander

Besonders bemerkenswert war, dass einige Spieler an diesem Tag gleich zwei Spiele absolvierten. Die schwache Besetzung im Spiel der zweiten Bäumenheimer Mannschaft gegen Ichenhausen führte zu einer Doppelbelastung für einige Akteure. Dennoch hielten die Spieler durch und kämpften bis zur letzten Minute, was letztlich den entscheidenden Unterschied ausmachte.

„Es war ein hart umkämpftes Spiel, und ich bin stolz auf die Leistung der Mannschaft“, sagte Trainer Udo Kasten. „Jeder hat seinen Teil dazu beigetragen, und es ist großartig, dass wir trotz der Herausforderungen den Sieg nach Hause bringen konnten.“ Mit diesem Erfolg im Rücken blickt die erste Herrenmannschaft der Handballabteilung optimistisch auf die kommenden Spiele und freut sich schon auf die nächste Herausforderung am kommenden Wochenende. (AZ)

Für den TSV spielten: Yannik Jennewein (im Tor) – Mark Krebs (4/3), Andreas Jung (6), Fabian Köpf, Dominik Grob (3), Jan Vogler (2), Leon Krupka, Jago Heinisch (7), Luka Veljovic (3) und Markus Bügelsteiber