Bleiben die VSC Baskets Donauwörth Bayernligist?

Trotz des 70:63-Sieges im Saisonfinale gegen die Hellenen München ist der Klassenerhalt noch ungewiss. Wie die Chancen stehen.

Die VSC Baskets Donauwörth haben am Sonntag ihr letztes Spiel der Saison gegen die Hellenen aus München mit 70:63 gewonnen. In der heimischen Stauferparkhalle vor unzähligen Zuschauern konnten die Bären bei super Atmosphäre in einem spannenden Spiel am Ende verdient als Sieger vom Parkett gehen.

Trainer Benni Vogel konnte bis auf Hannes Lechner, Johannes Gölkel und Paul Stippler (verletzte sich im Spiel der zweiten Mannschaft zuvor) auf alle Spieler zurückgreifen, auch die Gäste aus München waren mit dem kompletten Kader angereist.

Ein Spiel auf Augenhöhe zwischen dem VSC Donauwörth und den Helenen München

Von Beginn an zeichnete sich ein Spiel auf Augenhöhe ab, keine Mannschaft konnte sich mit mehr als vier bis fünf Punkten absetzen. Vor allem Florian Erdle, der am Ende mit 17 Punkten Topscorer der Bären sein sollte, setzte zusammen mit Nik Scheuerer wichtige Akzente in der Offensive. Allerdings musste Vogel seinen Kapitän mit Foulproblemen noch vor der Halbzeit vom Feld nehmen, da das Risiko eines schnellen fünften Fouls zu groß war. In dieser Phase übernahm wieder Jung-Spieler Leon Merkle, der erneut einen hervorragenden Job machte. Die Baskets gingen mit einer Zwei-Punkte-Führung in die Halbzeit, nachdem Erdle einen Dreier mit der Schlusssirene im Korb versenkt hatte. Die Stimmung war nun am Kochen.

In der Halbzeit verabschiedete Benni Vogel den Hausmeister Peter Weidmann, der in den nächsten Wochen seinen wohlverdienten Ruhestand antreten wird. Außerdem bedankte sich Vogel noch bei Roland Pickhardt, der bereits im Ruhestand ist. Er war über Jahre Ansprechpartner im Landratsamt zu allen Themen rund um die Stauferparkhalle. Beide erhielten ein Sondertrikot, welches für beide individuell gestaltet wurde.

In der zweiten Halbzeit übernahm dann Josh Korn das Ruder, der alle seiner sieben Freiwürfe verwandeln konnte und ein rundum perfektes Spiel ablieferte. Die Bären konnten am Ende die Nerven behalten und gewannen das Spiel verdient mit 70:63.

Lesen Sie dazu auch

Benni Vogel: "Ein Wechselbad der Gefühle"

Trainer Vogel nach dem Spiel: „Rückblickend betrachtet ist die Saison ein Wechselbad der Gefühle gewesen. Eine überragende Hinrunde, in der man Siege einfahren konnte, mit denen man weniger gerechnet hatte, bis zur Rückrunde, in der man die wichtigen Spiele gegen Schrobenhausen und München Ost nicht für sich entscheiden konnte. Am Ende haben wir jetzt 14 Punkte, im Vergleich zu den anderen drei Bayernligen sind wir deutlich besser als einige andere Mannschaften. Leider steht bis dato noch nicht fest, ob es jetzt reicht zum Klassenerhalt oder nicht, es sieht aber aus meiner Sicht sehr gut aus. Details erfahren wir, wenn die Playdowns in den Regionalligen abgeschlossen sind. Ich bin aber stolz auf meine Mannschaft und das Spiel heute war der perfekte Abschluss.“

Für die Baskets geht es im Mai noch in den Bayernpokal, hier tritt die Donauwörther Mannschaft am 6. Mai bei der BG Illertal an. Bis dahin werden die Bären erst einmal Kräfte sammeln und dann Ende April wieder ins Training einsteigen. (AZ)

VSC Baskets Donauwörth: Korn (14/1 Dreier), Scheuerer (12/1), Lawson (9), Cirone (2), Stampfer (9), Seliger (2), Merkle (5), Zümbül, Erdle (17/2), Conway und Krippner.