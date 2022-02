Corona wirbelt den Spielplan der Bären durcheinander

Zwei der letzten drei Donauwörther Partien wurden äußerst kurzfristig abgesagt. Am Samstag soll es nach Regensburg gehen.

Für die VSC Baskets Donauwörth steht am Samstag um 19 Uhr bei den Regensburg Baskets das nächste Saisonspiel in der Bayernliga an – zumindest bis jetzt. Denn in den vergangenen Wochen kam es häufig kurzfristig zu Spielabsagen aufgrund der aktuellen Corona-Situation. Der Verband möchte den Spielbetrieb in den Bayern- und Regionalligen so gut wie möglich aufrechterhalten. Es kommt aber vereinzelt zu Spielabsagen, wenn bei einer Mannschaft ein positiver Corona-Fall auftritt. So geschehen bei den Bären in zwei der letzten drei Spiele. „Unser Rückrundenauftakt gegen Schrobenhausen sowie das Spiel gegen Nürnberg eine Woche später wurden uns jeweils wegen eines bestätigten Corona-Falls bei den Gegnern am Spieltag abgesagt. Daher müssen wir aktuell von Woche zu Woche bis kurz vor Spielbeginn hoffen, dass uns keine Absage aufgrund eines positiven Coronatests ereilt“, so Benni Vogel, Abteilungsleiter und Spieler des VSC.

Kürzlich konnten die Baskets dann endlich wieder in die Ligarunde starten. Gegen den TV Lauf verflog die Freude auf das Spiel im Spiel selbst allerdings schnell. Viele Abspielfehler und Unkonzentriertheiten in der Offensive sorgten dafür, dass die Bären gegen einen schlagbaren Gegner eine 69:74-Niederlage verbuchen mussten. Vor allem die Offensive ist daher in den Fokus des Trainerteams gerückt. „Nach insgesamt zwei Monaten ohne aktiven Spielbetrieb für unsere Mannschaft ist es natürlich nicht einfach, sofort wieder in einen Rhythmus zu kommen. Man merkt, dass selbst erfahrenere Spieler sich nach so einer langen Pause schwertun“, so Coach Lars Kobusch. „Dennoch gehe ich davon aus, dass wir diese Fehler abstellen und an die Erfolge in der Hinrunde anknüpfen können.“

Nun reisen die Donauwörther nach einem spielfreien Wochenende in die Oberpfalz und wollen Wiedergutmachung für den verpatzten Rückrundenstart. Mit den Regensburg Baskets wartet der Tabellenletzte. Unterschätzen sollte man die Regensburger aber nicht: Gegen Lauf haben sie zuletzt nur knapp mit sechs Punkten Differenz verloren. Zudem konnten die Regensburger im Hinspiel lange mit den Donauwörthern mithalten. Dennoch fahren die Bären mit höchster Motivation nach Regensburg, da man die aktuelle positive Bilanz in der Bayernliga verteidigen will. Momentan stehen die Baskets bei fünf Siegen und vier Niederlagen – eine durchaus erfreuliche Bilanz für einen Aufsteiger. (AZ)