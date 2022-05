VSC Baskets: Die jungen Wilden sind für die Bären kaum zu stoppen

Die VSC Baskets Donauwörth verlieren beim Post SV Nürnberg.

Die VSC Baskets Donauwörth haben am Sonntag eine 83:60-Niederlage beim Tabellenzweiten in Nürnberg hinnehmen müssen. Die Mannschaft um Trainer Benjamin Vogel verlor das Spiel vor allem deswegen, weil sie die junge Mannschaft aus Nürnberg in der ersten Halbzeit kaum stoppen konnte.

Ohne Josh Korn, der erstmals diese Saison verhindert war, starteten die Donauwörther hektisch ins Spiel, sie wussten von vornherein, dass die Nürnberger vor allem von der Dreipunktelinie sehr stark waren. So trafen die jungen Wilden zehn Dreier in der ersten Halbzeit, obwohl Donauwörths Trainer Vogel mit einer aggressiven Mann-Mann-Verteidigung genau dies verhindern wollte. Zu keiner Zeit konnten die Baskets Akzente gegen die intensive und aggressive Spielweise der Franken setzen, deshalb sah sich Vogel gezwungen, die Verteidigung umzustellen.

Und dies gelang auch in der zweiten Hälfte, plötzlich kamen die Nürnberger nicht mehr zu ihren freien Würfen und mussten sich jeden Angriff gegen die plötzlich aktivere Verteidigung der Donauwörther überlegen. Aufgrund des hohen Rückstandes zur Halbzeit konnten die Bären aber in der zweiten Hälfte das Ruder nicht mehr rumreißen, schafften aber dennoch eine ausgeglichene Punktebilanz in Durchgang zwei.

Trainer Vogel nach dem Spiel: „Leider haben wir die erste Hälfte komplett verschlafen. In der zweiten Halbzeit haben wir tollen Basketball sowohl offensiv als auch defensiv gespielt, man darf aber nicht vergessen, dass wir hier gegen den Tabellenzweiten verloren haben. Die junge Nürnberger Mannschaft steht nicht umsonst dort oben in der Tabelle. Wir müssen die nächsten beiden Wochen unsere Hausaufgaben gegen Tegernheim machen, aus solchen Spielen wie heute können wir nur lernen und die positiven Situationen mitnehmen.“ (vsc)

VSC Baskets Donauwörth: Behning, Scheuerer (23/2 Dreier), Conway, Cirone (10), Stippler, Stampfer (4), Seliger (6), Vogel, Groß, Pinkernell (5/1), Lechner (4) und Gölkel (6).