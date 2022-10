Die VSC Baskets strecken sich erfolgreich

Die Bären aus Donauwörth gewinnen beim verspäteten Start in die Bayernliga-Saison 78:73 gegen die Green Devils Schrobenhausen. Alles rund läuft dabei allerdings nicht.

Die VSC Baskets Donauwörth sind – verspätet – in die neue Saison der Bayernliga Südwest gestartet. Die Bären aus Donauwörth konnten sich gegen die Green Devils Schrobenhausen dank einer guten ersten Halbzeit mit 78:73 durchsetzen.

Nachdem die beiden zuvor angesetzten Spiele wegen zu vielen Krankheitsfällen verschoben werden mussten, konnte Trainer Benni Vogel auf seinen kompletten Kader zurückgreifen, auch wenn einige Spieler noch angeschlagen waren. Die Bären starteten sowohl offensiv als auch defensiv gut in die Partie. Die Mannverteidigung stand gut und die Gegner mussten ihre Würfe hart erarbeiten. Offensiv konnten die Bären die Presse über das ganze Feld meist gut übergehen und konnten deshalb schnell abschließen. Vor allem Rodrigue Lawson war immer schneller als sein Gegenspieler. Auch Jo Gökel traf hochprozentig. Somit ging das erste Viertel mit 27:14 zugunsten des Gastgebers aus.

Im zweiten Viertel änderte sich das Spiel kaum, auch wenn Schrobenhausen in der Offensive besser in ihren Rhythmus fand. Darauf reagierte der VSC mit der Umstellung auf eine Raumverteidigung. Der Vorsprung blieb zur Halbzeit mit 51:34 relativ gleich. Donauwörths Trainer Benni Vogel wollte an die erste erfolgreiche Hälfte gleich anknüpfen und änderte deshalb im Spiel der Bären nichts.

VSC Baskets Donauwörth tun sich in der zweiten Hälfte zunächst schwer

Nach der Pause tat Donauwörth sich jedoch zunehmend schwerer und verlor häufiger den Ball. Die Würfe fielen auch nicht mehr so gut wie noch in der ersten Halbzeit. Allerdings war die Defensive nach wie vor konstant und so schmolz der Vorsprung nur geringfügig auf 67:58 zu Beginn des letzen Abschnitts. Auch hier konnte der VSC seinen Vorsprung immer bei mindestens sieben Punkten halten. Erst kurz vor dem Ende konnten die Gäste mit einem erfolgreichen Dreier auf 76:73 verkürzen. Allerdings war dies nur möglich, da die Bären zuvor viele Freiwürfe liegen gelassen hatten. Letztendlich konnte Donauwörth die Führung bis zur Schlusssirene halten und gewann mit 78:73. Kapitän Nik Scheuerer nach dem Aufeinandertreffen: „Heute haben wir dank einer guten ersten Halbzeit gewonnen. Leider haben wir in der zweiten Hälfte nicht mehr das gespielt, was uns in Führung gebracht hat. Jedoch haben wir gekämpft und uns somit den ersten Sieg geholt. Das ist das Wichtigste. Schrobenhausen war einer der wenigen bekannten Gegner. Nächste Woche geht es gegen den ersten Unbekannten: Die Slama Jama Gröbenzell.“ (AZ)

