Donauwörther Basketballer wollen ersten Schritt zum Klassenerhalt gehen

Die Bären sollten für den Klassenerhalt noch zwei Siege holen – einen davon möchten sie gegen Schrobenhausen holen. Die Gelegenheit scheint günstig.

Donauwörther Basketballfreunde können an diesem Samstag zwei wichtige und interessante Heimspiele der Bären verfolgen. Ab 17 Uhr spielt die Herren II ihr letztes Saisonspiel. Gegen den TSV Aichach will das Team mit Coach Johannes Lechner den Sieg holen, um weiterhin Aufstiegschancen in die Bezirksliga zu haben.

Anschließend trifft die erste Herrenmannschaft auf die Green Devils Schrobenhausen. Sprungball ist wie gewöhnlich um 19.30 Uhr. Nach zwei engen Niederlagen müssen die Bären unbedingt wieder gewinnen. Für den Ligaerhalt sollten von den verbleibenden Spielen noch mindestens zwei gewonnen werden. Die Gelegenheit könnte kaum besser sein: Schrobenhausen liegt mit einem Sieg letzter Platz in der Bayernliga. Das Hinspiel konnte der VSC für sich entscheiden.

Coach Benni Vogel muss dabei auf Jo Gölkel verzichten, dafür kommt jedoch Josh Korn zurück in den Kader. „Ich denke, dass wir mit jeder engen Niederlage dazulernen und wir die knappen Spiele in Zukunft für uns entscheiden werden. Rufen wir unsere Normalform ab, dann sollten wir auf jeden Fall einen deutlichen Sieg erringen, auch wenn wir wissen, dass Schrobenhausen niemals unterschätzt werden darf. Ich hoffe, dass wir wieder zahlreiche Unterstützung von unseren treuen Fans bekommen, damit wir den ersten Teilerfolg des Klassenerhalts heute zusammen feiern können“, so Trainer Vogel vor dem Spiel. (AZ)