Donauwörther Baskets fehlt gegen Regensburg die Konzentration

Nach schwachem Start drehen die Donauwörther Basketballer gegen Regensburg auf. Warum sie sich dann doch geschlagen geben müssen.

Die Basketballer des VSC Donauwörth haben am vergangenen Spieltag eine enttäuschende Niederlage hinnehmen müssen. In Regensburg verloren sie mit 84:89.

Schon der Start begann denkbar schlecht. Während die Bären in der Offensive träge aussahen und den Ball oft verloren, waren die Gastgeber hellwach. Regensburg konnte durch viele Schnellangriffe nach fünf Minuten einen Vorsprung von 17:5 erzielen. Die Donauwörther taten sich schwer gegen die Zonenverteidigung und konnten den Rückstand erst aufholen, als sie mehr von außen trafen und die Ballverluste abstellten. Zum Viertelende konnten sie immerhin noch auf sieben Punkte Rückstand (24:17) verkürzen.

Trainer Lars Kobusch stellte in der Pause ebenfalls auf eine Raumverteidigung um. Dies zeigte Wirkung. Im gesamten zweiten Viertel ließen die Bären keinen Schnellangriff der Gegner mehr zu. In der Offensive dagegen holten sie Punkt um Punkt auf und spielten dabei des Öfteren schönes Teamplay. Dadurch konnten sie kurz vor der Halbzeit das erste Mal in Führung gehen und diese in die Pause mitnehmen (41:42).

VSC Baskets Donauwörth mit Problemen in der Defensive

„Wir müssen diesen Schwung jetzt in die zweite Halbzeit mitnehmen, weiterhin konstant in der Verteidigung stehen und weiterhin versuchen, durch Teamplay den freien Mann zu finden!“, lautete die Halbzeitdevise von den Trainern Kobusch und Vogel. Offensiv konnten die Bären dies umsetzten und versuchten, mit vielen Pässen und Geduld die Verteidigung der Gastgeber zu umspielen.

Defensiv hatten sie im dritten Viertel große Probleme. Vor allem Moritz Hall von Regensburg traf auch gut verteidigte Würfe und hatte mit 18 Punkten allein den Hauptanteil daran, dass die Bären nicht wegziehen konnten. Erst gegen Ende des dritten Viertels konnten sie ihn stoppen. Zum Viertelende war der Vorsprung unverändert (63:64).

Auch im letzten Abschnitt entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem sich kein Team entscheidend absetzten konnte. Zwei Minuten vor Schluss war es der VSC, der mit vier Zählern führte (78:82). Jedoch waren die Gäste zu unkonzentriert, um das Spiel endgültig zu entscheiden. Diese Chance nutzt Regensburg, um durch fünf schnelle Punkte in Führung zu gehen (83:82). Auch im darauffolgenden Angriff trafen die Bären nicht die richtigen Entscheidungen und konnten nicht punkten, während Regensburg durch zwei Punkte das Spiel entscheiden konnte. Donauwörth versuchte noch durch Fouls die Zeit anzuhalten, konnte jedoch dadurch keinen Erfolg mehr erzielen und musste sich mit 89:84 geschlagen geben. (dz)

VSC Donauwörth Korn (26 Punkte), Krippner (5), Lechner (9), Pinkernell (2), Scheuerer (15), Seliger (15), Stampfer (10), Stippler (2), Vogel

BAYERNLIGA MITTE

1. Schanzer Baskets Ingolstadt 26

2. Green Devils Schrobenhausen 18

3. Post SV Nürnberg 16

4. TuSpo Heroldsberg 15

5. TG Landshut 13

6. TSV 1880 Schwandorf 13

7. TSV Ansbach 2 12

8. VSC Donauwörth 10

9. TV Dingolfing 1868 8

10. TV 1877 Lauf 8

11. TV Amberg-Sulzbach BSG 4

12. Regensburg Baskets 4

13. FC Tegernheim 2