Ein Mann macht den VSC Baskets Donauwörth das Leben schwer

VSC Baskets Donauwörth verlieren 79:86 gegen die LA Knights aus Landshut. Grund dafür ist vor allem ein Spieler.

Die VSC Baskets Donauwörth mussten am Sonntag in Landshut eine weitere Niederlage hinnehmen. Gegen die LA Knights mussten sich die Bären am Ende 79:86 geschlagen geben.

Schon in der Trainingswoche stellte sich heraus, dass das Spiel gegen Landshut unter keinem guten Stern für die Bären stand. Niklas Scheuerer musste aufgrund einer Verletzung pausieren, auch Daniel Seliger konnte aufgrund einer Handverletzung nicht trainieren. Somit war bei beiden fraglich, ob sie am Wochenende würden auflaufen können. Zudem war auch Coach Kobusch verhindert, weshalb Co-Trainer Benni Vogel für das Spiel übernahm.

Landshut trat erstmalig wieder mit seinem Topscorer Andreas Goderbauer an, der sein jüngstes Spiel Ende Oktober bestritten hatte, allerdings hier im Schnitt knapp 30 Punkte auflegte.

Vom Tip-Off an spielten die Donauwörther sehr konzentriert, zeigten im ersten Viertel teilweise traumhaften Basketball, schafften es aber in der Verteidigung ein ums andere Mal nicht, Goderbauer zu stoppen. Daher stand es ausgeglichen 22:22 nach den ersten zehn Minuten.

Topscorer Goderbauer ärgert die Bären aus Donauwörth

Im zweiten Spielabschnitt riss dann der Faden im Angriff, viele Ballverluste und Fehlwürfe waren die Folge, Landshut konnte sich bis zur Pause auf 41:35 absetzen. In der Halbzeitansprache versuchte Coach Vogel, die guten Aktionen aus dem ersten Spielabschnitt in Erinnerung zu rufen, auf diese Aktionen müsse man sich konzentrieren. Ein überragendes drittes Viertel war die Folge, vor allem Johannes Lechner und Nico Pinkernell konnten hier von der Drei-Punkte-Linie wertvolle Zähler sammeln. Aber auch in der Defensive standen die Baskets besser, nachdem in der Verteidigung das System immer wieder geändert wurde.

Doch man konnte es ahnen, dass Andreas Goderbauer noch nicht am Limit spielte. Dies zeigte er im letzten Spielabschnitt, als er fast jeden Wurf trotz teilweise sehr guter Verteidigung traf. Insgesamt 34 Punkte und sechs erfolgreiche Dreipunktewürfe von Goderbauer waren für die Bären zu viel an diesem Tag.

VSC Donauwörth will gegen Amberg-Sulzbach punkten

Trainer Benni Vogel resümierte nach dem Spiel: „Wir hatten eine sehr gute Chance, das Spiel heute zu gewinnen. Ich bin trotzdem stolz auf die Jungs, es hat wahnsinnigen Spaß gemacht, das Coaching zu übernehmen. Jeder Einzelne hat eine tolle Leistung gezeigt, daher bin ich sehr zufrieden mit dem Spiel. Man darf nicht vergessen, wir sind Aufsteiger, haben mit dem Abstieg dank der überragenden Hinrunde nichts zu tun. Nächste Woche kommt Amberg-Sulzbach in den Stauferpark, das sind die Spiele, die wir gewinnen müssen. Heute können wir erhobenen Hauptes nach Hause fahren.“ (dz)

VSC Baskets Donauwörth Korn (12), Berisha (5), Cirone (6), Stippler, Stampfer (13), Seliger (8), Behning, Pinkernell (13/3 Dreier), Lechner (16/4) und Krippner (6).