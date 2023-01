Eine gute Hälfte reicht für die Basketballer aus Donauwörth nicht

Plus Die Basketballer des VSC Donauwörth müssen im ersten Heimspiel 2023 trotz guter Phasen eine Niederlage hinnehmen. Gegner war der ungeschlagene Tabellenführer.

Die Bayernliga-Basketballer des VSC Donauwörth konnten im ersten Heimspiel der Rückrunde trotz guter erster Hälfte keinen Erfolg feiern. Aufgrund der schwächeren zweiten Halbzeit verloren sie deutlich mit 45:72 gegen den noch ungeschlagenen Tabellenersten MTV München.