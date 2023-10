Erst ein Sieg, dann ein Diebstahl bei den VSC-Baskets

Donauwörther Basketballer gewinnen 82:52 gegen Rosenheim und brennen zeitweise ein Offensivfeuerwerk ab. Nach der Partie macht das Team eine böse Entdeckung.

Die VSC Baskets Donauwörth haben nach drei Niederlagen am Stück in der Bayernliga Süd eine gute Antwort geliefert. Gegen SB DJK Rosenheim II zeigten sie eine starke Halbzeit und gewannen deutlich mit 82:52.

Man merkte der Mannschaft von Trainer Benni Vogel, dass sie sich viel vorgenommen haben. Offensiv kamen sie mit sehr viel Schwung und Leidenschaft ins Spiel. Noch besser war jedoch die Mannverteidigung. Die Hausherren zwangen die Gäste immer wieder zu schweren Würfen. Dass sie bis zur 9. Minute nur zwei Punkte zugelassen hatten, spricht für sich. Aufgrund der defensiven Grundlage konnten die Bären schnell nach vorne agieren. Immer wieder wurde die Verteidigung leicht ausgespielt. Der Vorsprung wuchs schon nach fünf Minuten auf zehn Punkte an. Bis zum Viertelende verschaffte sich Donauwörth mit 27:8 ein passables Polster.

Ähnlich verlief es auch in den zweiten zehn Minuten. Offensiv zeigten die Bären nicht mehr die pure Dominanz, da doch zu oft der Ball leichtsinnig verloren wurde. Allerdings stand die Verteidigung nach wie vor hervorragend. So war der Vorsprung zur Halbzeit von 41:16 schon fast nicht mehr einholbar. Trainer Benni Vogel klang in der Pausen-Ansprache zufrieden, auch wenn er anmahnte: „Männer wir haben eine tolle erste Halbzeit gespielt, aber das Spiel ist erst nach 40 Minuten zu Ende. Wir müssen aus der Halbzeit kommen, als würde es 0:0 stehen.“ Rosenheim kam tatsächlich deutlich besser aus der Kabine. Eine immer wiederkehrende Umstellung in der Verteidigung stellte die Bären vor Probleme. Auch defensiv hatte sie im Eins-gegen-eins nun öfters das Nachsehen. Trotzdem konnte Donauwörth den Vorsprung für das letzte Viertel größtenteils halten (54:33).

VSC Baskets Donauwörth liefern die passende Antwort auf die kleine Krise

Dort zeigten sie den Fans nochmals ein offensives Feuerwerk, um alle Hoffnungen der Gäste zu unterdrücken. Der Sieg Donauwörths war nach dem ersten Viertel niemals wirklich in Gefahr. So konnte Benni Vogel die Chance nutzen, um gegen Ende den Jungbären viel Spielzeit zu geben. Nach vierzig Minuten stand der ungefährdete und deutliche Sieg von 82:52 auf dem Scoringboard.

„Heute haben wir eine passende Antwort auf unsere kleine Krise gezeigt. Abgesehen von unserer Schwächephase im dritten Viertel, war das eine rundum saubere Partie. Daran müssen wir im nächsten Spiel anknüpfen, denn wir wollen am Freitag in Schrobenhausen unsere Bilanz auf ausgeglichen stellen“, resümierte Center Konstantin Krippner.

Unbekannte stehlen Bargeld aus der Kasse

Einen Wermutstropfen gab es nach dem Sieg aber doch: Unbekannte stahlen Bargeld aus einer Kasse der Bären. Falls ein Zuschauer oder eine Zuschauerin diesbezüglich etwas gesehen haben, bitten die Bären um einen Hinweis. (AZ)