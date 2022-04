Historische Aufholjagd bringt VSC Donauwörth den Sieg

Die Vorzeichen vor dem Auswärtsspiel in Schwandorf waren für die VSC-Baskets ungünstig. Doch dann zeigt das Team, was in ihm steckt.

Der VSC Donauwörth hat nach einer unglaublichen Aufholjagd mit 81:84 in Schwandorf gewonnen. Nachdem sie zur Halbzeit mit 18 Punkten zurücklagen, spielten die Bären die beste Halbzeit der Saison und konnten sich gegen den Tabellennachbarn durchsetzen. Dabei begann das Auswärtsspiel denkbar schlecht: Trainer Benni Vogel konnte nur auf sieben Akteure zurückgreifen. Immerhin waren Konstantin Krippner und Cono Cirone zurückgekehrt. Aber auch der TSV Schwandorf hatte nur zwei Auswechselspieler.

Die Partie begann recht ausgeglichen. Sowohl die Bären als auch die Gastgeber kamen offensiv gut ins Spiel, während die Defensive auf beiden Seiten nicht optimal stand. Erst am Ende des Viertels hatte der VSC eine kleine Schwächephase und musste einen Acht-Tore-Rückstand zur Pause hinnehmen (22:14). Richtige Probleme kamen im zweiten Abschnitt: Die Bären waren in der Verteidigung überhaupt nicht in Normalform. Schwandorf fand immer den freien Werfer, weil Donauwörth immer einen Schritt zu langsam war. Auch eine Umstellung half dabei nichts, da Schwandorf zudem auch eine ungewöhnlich hohe Trefferquote hatte. Immerhin konnten die Bären in der Offensive 23 Punkte erzielen. Allerdings war der Halbzeitstand mit 55:37 für die Hausherren sehr deutlich.

Klare Worte von Trainer Benni Vogel

Vogel fand in der Pause klare Worte: „Wir haben jetzt schon zweimal hintereinander deutlich verloren und auch heute zeigen wir keinen Kampf, dass wir hier unbedingt gewinnen wollen. Bitte wacht endlich auf und spielt Basketball, wir können das deutlich besser als in der ersten Halbzeit.“ Genau dieser Bitte kamen die Bären ab der ersten Minute der zweiten Hälfte nach. Defensiv standen sie wieder sehr gut. Vor allem die jungen Center um Stippler, Stampfer und Krippner ließen kaum mehr Punkte zu und holten wichtige Rebounds.

Mit diesem Rückhalt in der Verteidigung holte Donauwörth Punkt um Punkt auf. Angeführt von einem gut aufgelegten Niklas Scheuerer kam der VSC am Ende des dritten Viertels auf sieben Punkte heran (68:61). Auch im letzten Abschnitt brachte die Mannschaft viel Leidenschaft aufs Feld und konnte den Rückstand immer weiter verkürzen. Cirone war es dann, der zwei Minuten vor dem Ende den Bären die erste Führung brachte (81:82). Die letzten zwei Angriffe der Gastgeber konnten die Bären solide verteidigen. Daraufhin konnte Schwandorf nur noch foulen, was zum letztendlichen Ergebnis von 81:84 führte.

Beste Aufholjagd der Vereinsgeschichte

In der Vereinsgeschichte war dies das größte Comeback. Noch nie hat es ein Donauwörther Team geschafft, von einem Rückstand mit mehr als 15 Zählern zur Halbzeit zurückzukommen und zu gewinnen. Trainer Vogel nach dem Spiel: „Das war mit das Beste, was ich in einer zweiten Halbzeit gesehen haben. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft.“ Mit dem Sieg zieht der VSC in der Tabelle an Schwandorf vorbei und belegt den achten Tabellenplatz. Am Wochenende spielen die Bären gegen Heroldsberg. (bevo)

Lesen Sie dazu auch

VSC Donauwörth Cirone (12 Punkte), Korn (18, 2 Dreier), Krippner, Lechner (6), Scheuerer (32, 5), Stampfer (14), Stippler (2)