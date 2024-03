Jetzt ist für die VSC Baskets Donauwörth ein Sieg Pflicht

Im letzten Auswärtsspiel der Saison kassieren die Donauwörther Basketballer eine Niederlage. Der Tabellenerste Illertal zeigt dem VSC beim 76:49 die Grenzen auf.

Wenngleich die Leistung über die meiste Zeit passabel war, verloren die VSC Baskets Donauwörth deutlich beim ungeschlagenen Tabellenersten der Bayernliga Süd, der BG Illertal mit 76:49.

Ohne Topscorer Josh Korn mussten die Bären um Coach Benni Vogel die letzte Auswärtsreise antreten. Gastgeber BG Illertal konnte schon vorab die Meisterschaft der Bayernliga Süd feiern. Beiden Mannschaften starteten verhalten in die Partie. Der VSC setzte voll auf die gut funktionierende Raumverteidigung und wollte so die physisch starken Gastgeber aus der Zone heraushalten. Der Plan ging auch auf: Illertal konnte nur über die Distanz punkten. Die Bären versuchten die Zone zu attackieren. Leon Merkle und Nik Scheuerer konnten dabei viele Fouls ziehen. Das erste Viertel endete 17:12. Ähnlich verliefen die nächsten zehn Minuten. Auch nach guten Phasen des Tabellenersten kamen die Bären immer wieder gut zurück. Mit 35:28 gingen die Mannschaften in die Halbzeit.

VSC Baskets Donauwörth lassen sich nicht unterkriegen

Wie schon so oft diese Saison hatte Trainer Benni Vogel nur Kleinigkeiten auszusetzen: „Insgesamt spielen wir eine gute Halbzeit. Unsere Defensivtaktik geht voll auf, wir müssen allerdings schauen, dass wir den Dreier schneller anlaufen und so besser verteidigen“

Auch im dritten Viertel änderte sich die Spielweise bei beiden Teams kaum. Illertal konnte, wenn dann über den Dreier punkten, aber auch der VSC ließ sich nicht unterkriegen. Jeder Punkt war hart erkämpft, aber die Bären nahmen den Kampf an. Zu Beginn des letzten Viertels zeigte die Anzeigetafel 55:45 an. Dort hielten Donauwörth nur noch zwei Minuten gut mit. Dann zeigte sich jedoch, dass der Kampf über die Partie viel Kraft gekostet hat. Der VSC brach völlig zusammen. Auch Timeouts konnten nicht verhindern, dass Illertal fast ohne Gegenwehr den Vorsprung deutlich ausbauen konnte. So kam der deutliche Endstand von 76:49 zustande.

Die Hoffnung auf den Klassenerhalt lebt weiter

„Wir haben heute alles in die Partie gelegt, was wir hatten, letztendlich war Illertal individuell zu stark. Auch wenn der Spielstand nicht den Spielverlauf widerspiegelt. Trotz der Niederlage haben wir noch Hoffnungen in der Bayernliga zu bleiben. Entscheidend wird das kommende Heimspiel sein, was zugleich auch das letzte Saisonspiel ist. Gegen den Tabellennachbarn Freising ist ein Sieg Pflicht“, weiß Kapitän Nik Scheuerer. (AZ)

Lesen Sie dazu auch