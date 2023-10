Donauwörther Baskets: Mehr Präsenz beim Rebound nötig

VSC Baskets Donauwörth verlieren beim TSV Vaterstetten. Ein Akteur fehlt dem Team besonders.

In der englischen Woche der Basketball-Bayernliga Süd trafen die VSC Baskets Donauwörth nach dem Auftaktsieg gegen Augsburg auswärts auf den TSV Vaterstetten. Das Spiel endete mit einem Endstand von 65:56 zugunsten der Hausherren. Dabei hatten die Bären aus Donauwörth eigentlich gute Chancen, das Spiel für sich zu entscheiden.

Das erste Viertel begann vielversprechend aus Sicht der Baskets. Sie konnten sich eine solide 18:11-Führung erarbeiten und zeigten eine starke Leistung in der Verteidigung. Allerdings folgte im zweiten Viertel ein Einbruch der Baskets, da sie nur sechs Punkte erzielten. Vaterstetten nutzte diese Schwächephase und übernahm zur Halbzeitpause die Führung mit einem Stand von 29:24.

In der zweiten Halbzeit waren die Baskets wieder in Schlagdistanz, aber Vaterstetten erwies sich als abgebrüht und behielt die Kontrolle über das Spiel. Trotz eines kämpferischen Auftritts gelang es den Baskets nicht, die Führung zurückzuerobern. Im letzten Viertel gelang es den Baskets, zwei Minuten vor Schluss den Rückstand auf fünf Punkte zu verkürzen. Letzendlich fehlte es an der nötigen Konsequenz, um Vaterstetten gefährlich zu werden und die Wende herbeizuführen. Am Ende mussten sich die VSC Baskets Donauwörth mit einer verdienten Niederlage abfinden.

Marco Stampfer fehlt den VSC Baskets Donauwörth

Trainer Benjamin Vogel resümierte nach dem Spiel: „Man hat heute gemerkt, wie sehr uns Marco Stampfer in solchen Spielen fehlt. Mit ihm hätten wir vermutlich mehr Präsenz beim Rebound gehabt, das war heute unsere größte Baustelle. Wir haben zu viele Offensivrebounds zugelassen. Daran müssen wir arbeiten.“

Die nächste Gelegenheit zur Wiedergutmachung bietet sich den Baskets am kommenden Samstag im Heimspiel im Stauferpark Donauwörth gegen Wacker Burghausen. Spielbeginn ist wie gewohnt um 19.30 Uhr.

VSC Donauwörth: Korn (9), Scheuerer (8), Merkle (14/2 Dreier), Zümbül, Stippler (11), Seliger (2), Bludshyi, Frederix, Prasser, Lechner (6/2) und Krippner (6).