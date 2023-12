Nach 0:16-Rückstand drehen die Baskets groß auf

Die VSC Baskets Donauwörth gewinnen bei Schwaben Augsburg mit 84:78. Ein Spieler zeigt wohl eine seiner besten Basketballpartien für die Bären.

Die Bayernliga-Spieler der VSC Baskets Donauwörth konnten nach drei Niederlagen in Folge wieder einen Sieg einfahren. Zum Auftakt der Rückrunde und gleichzeitig Abschluss des Basketballjahres 2023 gewannen sie mit 84:78 in Augsburg.

Dabei verlief der Spielbeginn so schlecht wie selten zuvor. Ohne den erkrankten Konstantin Krippner verschliefen die Bären den Start total. Ohne offensive Struktur verloren sie schnell den Ball. Augsburg konnte dagegen in den darauffolgenden Schnellangriffen immer den freien Dreierschützen finden. Nach drei Minuten hatten sie bereits vier Dreier verwandelt und gingen mit 16:0 in Führung. Schon vorher musste Trainer Benni Vogel eine Auszeit nehmen und versuchen, seine Mannschaft ins Spiel zu bringen. Dies zeigte auch Wirkung und die Donauwörther konnten den Schalter auf beiden Seiten umlegen. Mit viel Passspiel und guten Abschlüssen holten sie Punkt um Punkt auf. Ausschlaggebend hierfür war allerdings auch die deutliche verbesserte Verteidigungsarbeit.

VSC Baskets Donauwörth erobern die Führung zurück

Augsburg musste nun deutlich besser spielen, um die freien Würfe zu bekommen. Angeführt von Josh Korn spielten die Bären so gut, dass sie eine Minute vor dem Viertelende die Führung eroberten (18:19). Mit 24:24 endete der erste Abschnitt. Im zweiten Viertel zeigte der VSC weiterhin seine Defensivqualitäten. Augsburg versuchte, alle Punkte von der Dreierlinie zu erzielen. Immer wieder trafen sie auch gut verteidigte Würfe. Wichtig war, dass Donauwörth immer eine offensive Antwort parat hatte. Keine Mannschaft konnte sich in diesem Viertel absetzen. Dass die Bären mit einer Führung in die Halbzeit gingen (40:41), verdankten sie Jason Frederix, der einen Dreier mit Ablauf der Spieluhr verwandelte.

In der Halbzeit fand Benni Vogel lobende und motivierende Worte: „Erstmal großer Klasse, dass wir uns von so einem großen Rückstand zurückgekämpft haben. Wir müssen weiterhin die Dreipunktelinie gut verteidigen, dann gewinnen wir heute!“ Auf diese Ansprache folge das beste Viertel der Bären. Augsburg musste für jeden Punkt hart kämpfen. Immer wieder konnten die Bären schwierige Würfe erzwingen oder den Ball stehlen. Offensiv spielten sie dagegen mit viel Ruhe und Übersicht. Jo Gölkel machte wohl eines seiner besten Spiele im Donauwörther Trikot und war hauptverantwortlich, dass der VSC den Vorsprung deutlich ausbauen konnte.

Hauptziel ist der Klassenerhalt

Zum letzten Viertel zeigte das Scoreboard 55:66. Hier wurde es anfangs doch noch einmal eng. Eine Umstellung der Gastgeber auf eine Raumverteidigung brachte die Bären in Bedrängnis. Zu oft wurde der Ball leichtsinnig abgegeben. Augsburg nutzte dies, um auf 63:66 zu verkürzen. Nach einer Auszeit fingen sich die Bären wieder und setzten sich wieder deutlicher ab. Dabei war Marco Stampfer ausschlaggebend. Durch seine Offensiv-Rebounds konnte er die zweiten Chancen verwandelt und den Sieg somit festigen. Die Bären verabschiedeten sich aus dem Spieljahr 2023 mit einem 84:78-Erfolg. Mit vier Siegen und sechs Niederlagen überwintern sie auf dem achten Tabellenplatz.

„Insgesamt war die Hinrunde plus das Spiel heute zufriedenstellend. Den ein oder anderen möglichen Sieg haben wir verpasst, wenn wir allerdings diesen Tabellenplatz zumindest halten können, dann haben wir nichts mit dem Abstieg zu tun und das ist unser Hauptziel“, fasst Kapitän Nik Scheuerer zusammen. (AZ)

VSC Donauwörth: Cirone (2 Punkte), Frederix (3), Gölkel (15), Korn (22), Lechner (2), Merkle (12), Scheuerer (8), Seliger (2), Stampfer (18)