Starker Start, schwaches Ende für die Basketballer des VSC Donauwörth

Als die Basketballer aus Donauwörth nach einer vermeintlichen Niederlage aufräumen, fällt den Schiedsrichtern auf: Es muss Verlängerung geben. Besser läuft es da nicht.

Die Bären mussten in der Bayernliga erneut eine Niederlage hinnehmen. Gegen Slama Jama Gröbenzell reichte in der Verlängerung die Kraft nicht. Der VSC Donauwörth verlor die Partie 63:75.

Der Donauwörther Start war einer der besten der Saison. Die Mann-Verteidigung stand gegen offensivstarke Gäste stabil. Die Gröbenzeller mussten oft schwierige Würfe nehmen, die nicht fielen. Offensiv kam der VSC ebenfalls gut in die Partie. Die freien Lücken wurden gefunden und Marco Stampfer dominierte die Zone in der ersten Halbzeit nach Belieben. Schnell hatten die Bären einen 15:5-Vorsprung. Gegen Ende der ersten zehn Minuten kam Gröbenzell besser in die Offensive und konnte noch auf 20:13 zum Viertelende verkürzen. Dennoch war es ein gelungener Einstieg der Bären.

In der ersten Halbzeit lief es noch gut beim VSC Donauwörth

Stark machten sie weiter. Im zweiten Abschnitt traf Donauwörth die Distanzwürfe hochprozentig und konnte die Gäste immer auf Abstand halten. Kurz vor Ende der ersten Hälfte stagnierte die Offensive der Gastgeber aber. Gröbenzell nutzte die Flaute und verkürzte auf 32:29. Trainer Benni Vogel war dennoch zufrieden: „Wir haben eine gute Halbzeit gespielt, wir müssen nur unsere Schwächephasen reduzieren, dann werden wir heute gewinnen.“

Doch die Bären starteten mit genau so einer Phase in die zweite Halbzeit. Die Gäste bewiesen, dass sie das gefährlichste Dreierteam der Liga sind. Da offensiv zu leichtsinnig der Ball abgegeben wurde, lief der VSC einem Rückstand hinterher.

Donauwörther Basketballer finden zurück ins Spiel, am Ende reicht es nicht

Mit 45:53 startete der letzte Abschnitt. Die Bären fanden wieder in die Partie. Mit Leidenschaft kämpften sie sich Punkt für Punkt heran. Eine Minute vor Ende lagen sie 56:59 zurück. Gröbenzell ließ zwei Chancen an der Freiwurflinie aus. Nach der Auszeit wollte der VSC schnelle Punkte, verlor jedoch bei einer fragwürdigen Defensivaktion von Gröbenzell den Ball. Daraufhin mussten die Bären mit Fouls die Zeit stoppen. Von den resultierenden Freiwürfen verwandelte Gröbenzell einen, ging mit 56:60 in Führung. Im letzten Angriff konnte Nico Pinkernell einen Dreier zum 59:60 verwandeln. Danach lief die Zeit ab und alle glaubten, dass die Partie verloren war.

Während die Gäste sich umzogen und die Bären abbauten, fiel den Schiedsrichtern ein Fehler auf dem Spielberichtsbogen auf. Der eigentliche Spielstand lautete 60:60. Somit musste wieder aufgebaut werden, denn im Basketball gibt es kein Unentschieden. Die Verlängerung verlief für die Bären denkbar schlecht. Offensiv verzeichneten sie mehr Ballverluste als Punkte. Defensiv konnten sie sich oft nur durch Fouls helfen. Gröbenzell nutzte die Chancen und gewann mit 63:75. Damit steht der VSC Donauwörth in der Bayernliga auf Platz neun von elf. (AZ)

VSC Donauwörth: Cirone (7 Punkte), Conway, Höpfner, Korn (10), Krippner (3), Lawson (10), Lechner (10), Pinkernell (3), Seliger (1), Stampfer (19), Stippler, Zümbül