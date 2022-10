VSC-Basketballer kommen bei Bayernligaspiel böse unter die Räder

Donauwörth kassiert in Gröbenzell eine der höchsten Niederlagen der vergangenen Jahre. Dass einige Spieler fehlten, lässt der Coach nicht als Ausrede gelten.

Die Bayernliga-Basketballer aus Donauwörth haben in ihrem ersten Auswärtsspiel der Saison eine deutliche Niederlage hinnehmen müssen. In Gröbenzell gab es eine bittere 50:95-Niederlage für den VSC.

Nach dem Auftaktsieg durch eine gute erste Halbzeit in der vergangenen Woche traten die Bären die Partie motiviert an, auch, wenn mit Jo Gökel, Nico Pinkernell und Jakob Groß wichtige Spieler fehlten. Trotzdem konnte Trainer Benjamin Vogel auf einen tiefen Kader zugreifen.

Bereits der Start der Donauwörter Basketballer war wenig verheißungsvoll

Der Start war allerdings schon richtungsweisend an diesem Abend. Die Bären ließen dem unbekannten Gegner in der Verteidigung zu viel Platz und wurden mit vielen Distanzwürfen bestraft. In der Offensive hatten sie zu wenig Struktur und konnten erst bei einem Rückstand von 15:0 zum ersten Mal punkten. Auch die Auszeiten halfen nicht, dass die Bären sowohl defensiv als auch offensiv einen der schlechtesten Tage seit Jahren hatten. Nach dem ersten Viertel stand es bereits 27:7.

Auch Umstellungen in der Verteidigung änderten nichts daran, dass die Slama Jama Gröbenzell ein offensives Feuerwerk darlegten und mit 14 getroffenen Dreiern übers Spiel überdurchschnittlich trafen. Zu oft ließ Donauwörth ihnen dafür auch den dementsprechenden Platz. Währenddessen die Bären auch im zweiten Viertel nicht in die Partie kamen. Schon zur Halbzeit war der Rückstand kaum mehr einholbar (47:14).

In der zweiten Hälfte geht es für den VSC nur noch um Schadensbegrenzung

In der zweiten Hälfte ging es nur noch um Schadensbegrenzung. Aber auch, wenn es zwischendurch bessere Phasen gab, überwogen die schlechten. In den letzten Abschnitt ging es mit 68:30. Da das Spiel schon längst entschieden war, nutzte der Coach die Zeit, um den Jungbären Merkle, Höpfner und Prasser die ersten Minuten in der Bayernliga zu geben. Letztendlich stand am Ende mit 95:50 eine der größten Niederlagen der vergangenen Jahre auf der Anzeigetafel.

„Es hat sowohl defensiv als auch offensiv nichts funktioniert. Man muss aber die Leistung von Gröbenzell respektieren, sie haben gegen unsere Verteidigung immer das richtige Mittel gefunden. Wir haben jetzt zwei Wochen Zeit, unsere Fehler aufzuarbeiten, denn kommendes Wochenende haben wir spielfrei“, fasste Center Konsti Kripper das Spiel zusammen. (AZ)

VSC Donauwörth: Korn (12 Punkte), Scheuerer (5), Merkle, Cirone (10), Stippler (1), Stampfer (12), Prasser, Lawson, Höpfner (2), Lechner, Krippner (8)