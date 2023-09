Basketball

VSC Baskets Donauwörth hoffen auf den WM-Boom

Plus Die Donauwörther Basketballer starten in die neue Bayernliga-Saison. Vom Neuzugang gibt es eine schlechte Nachricht. Dafür erhält das Team Hilfe eines alten Bekannten.

Von Stephanie Anton

Jährlich grüßt das Murmeltier, möchte man sagen. Denn wieder einmal konnten die Basketballer des VSC Donauwörth nicht uneingeschränkt auf ihre Trainings- und Spielhalle, die Stauferparkhalle in Donauwörth zugreifen, um ihre Vorbereitung auf die neue Saison zu bestreiten. Diesmal war nicht eine Belegung der Halle durch Flüchtlinge der Grund, sondern die Donau-Ries-Ausstellung, die Anfang September in Donauwörth stattfand. „Unsere Vorbereitung lief daher eher schleppend“, sagt Trainer Benjamin Vogel. Zumindest habe das Team auf dem Hartplatz draußen ab und an trainieren können. „Insgesamt sind wir zufrieden“, gibt sich Vogel bescheiden – schließlich sind die Baskets bei diesem Thema Kummer gewöhnt.

Für sein Team geht es am Samstag also wieder in der Bayernliga Süd um Punkte, nachdem das Team in der Vorsaison um Haaresbreite den Klassenerhalt erreicht hatte. In der vergangenen Saison noch viergleisig, wurde die Bayernliga wie geplant wieder auf drei Ligen verschmälert. Schon jetzt steht fest: Absteigen wird Slama Jama Gröbenzell. „Das Team hat zurückgezogen, einige Spieler sind wohl weggegangen“, erklärt Vogel. Somit ist der sportliche Absteiger bereits vor Saisonbeginn ermittelt. Ob noch weitere Teams die Liga verlassen müssen, hängt davon ab, wie viele Mannschaften aus den Regionalligen nach unten in die Bayernligen fallen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

