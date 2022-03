VSC Baskets Donauwörth müssen umziehen

Das Bayernliga-Team aus Donauwörth bestreitet sein Heimspiel nun in Neuburg. Was der Krieg in der Ukraine damit zu tun hat.

Ein besonderes „Heimspiel“ steht für die Basketballer des VSC Donauwörth an. Die Landkreishalle Stauferpark wurde für die ukrainischen Kriegsflüchtlinge zum Flüchtlingslager umgerüstet. Deshalb werden dort demnächst keine sportlichen Veranstaltungen mehr stattfinden, was ebenfalls auf den am Samstag angesetzten Spieltag der Bären zutrifft.

So kurzfristig war es für Basketball-Abteilungsleiter Benni Vogel nicht möglich einen Ersatz in Donauwörth zu finden. Glücklicherweise haben die Basketballer des TSV Neuburg dieses Problem mitbekommen und den Bären spontan ihre Halle für das Spiel zur Verfügung gestellt. „Ich kenne den Abteilungsleiter dort, drum hat das so schnell geklappt“, erklärt Vogel. Ein großer Dank gehe deshalb an die Basketballsparte des TSV Neuburg. Das angesetzte Spiel gegen den TV Amberg-Sulzbach findet am Samstag um 20 Uhr in Neuburg (Berlinerstraße 162) statt.

Die Bären konnten im Hinspiel gegen den Tabellenvorletzten eine starke Leistung abrufen und deutlich gewinnen. Genau dies wird wieder das Ziel sein: durch eine gute Verteidigung versuchen schnell ins Spiel zu kommen, um in der Offensive mit Spaß und Teambasketball erfolgreich abzuschließen. Aktuell ist noch ungewiss, ob die zwei verletzten Stammspieler Niklas Scheuerer und Daniel Seliger beim Spiel auflaufen werden. Ansonsten sind die Bären vollzählig und gewillt die Niederlagenserie zu unterbrechen.

Handballer und Volleyballer des VSC Donauwörth helfen aus

Für die Bären ist die Situation, nicht in ihre gewohnte Trainingshalle zu können, nicht neu. Schon 2015 wurde die Stauferhalle als Flüchtlingsunterkunft genutzt und die Bären mussten ausweichen. „Wir stehen voll hinter der Entscheidung, man muss den Menschen helfen“, betont Vogel. Nur sei es etwas ärgerlich, dass es immer den Sport treffe. Hilfsbereit zeigten sich neben dem TSV Neuburg auch die Handballer und Volleyballer des VSC Donauwörth, die künftig etwas Trainingszeit bzw. Hallenplatz zugunsten der Baskets abgeben. Die Jugendteams der Bären werden künftig in der Spindeltalhalle trainieren.

Die Bären lassen verlauten, das gesamte Team würde sich sehr freuen, wenn möglichst viele Fans den Weg auf sich nehmen und sie beim Spiel in Neuburg anfeuern. Vor der den Herren 1 spielt noch die zweite Mannschaft des VSC Donauwörth um 17.45 Uhr ebenfalls in Neuburg. (AZ)

