VSC Baskets Donauwörth siegen nach starker zweiter Hälfte

Die Basketballer des VSC Donauwörth schlagen die danadknights Augsburg 82:67. Für die Mannschaft geht es gleich Schlag auf Schlag weiter.

Die VSC Baskets Donauwörth haben das erste Spiel der neuen Bayernligasaison gegen die danadknights Augsburg mit 82:67 gewonnen. Im heimischen Stauferpark waren die Männer von Trainer Benjamin Vogel vor allem in der zweiten Hälfte stark und holten somit verdient den ersten Sieg im ersten Spiel.

Trainer Vogel konnte nicht auf seinen vollen Kader zurückgreifen, Steinwender und Mitlehner sind weiterhin verletzt, Gölkel und Cirone verweilen noch im Urlaub. Trotzdem waren alle anwesenden Spieler hochmotiviert, erfolgreich in die neue Saison zu starten. Der Beginn der Partie war allerdings mehr als holprig, die Bären konnten zunächst nicht punkten und lagen schnell 0:7 zurück. Der Ball rollte immer wieder aus dem Korb und die Augsburger bestraften jeden Fehler konsequent. Vor allem beim Rebound waren die Baskets immer einen Tick zu langsam und die Gäste kamen so vermehrt zu zweiten Chancen.

Rückkehrer Daniel Seliger versuchte zusammen mit Marco Stampfer unter dem Korb für Stabilität zu sorgen, dies gelang im zweiten Abschnitt deutlich besser. Zur Halbzeit stand es 37:45.

Fokus auf der Verteidigungsarbeit des VSC Donauwörth

In der Pausenansprache versuchte Trainer Vogel vor allem die Sinne für die Verteidigungsarbeit zu schärfen. Das Team solle deutlich schneller agieren und vor allem die Dreipunktewürfe von Augsburg unterbinden. Die Offensive komme dann von ganz allein. „Wenn wir in der Verteidigung eine Schippe drauflegen, dann gewinnen wir dieses Spiel“, so Vogel.

Und genau dies taten die Donauwörther in der zweiten Hälfte. Nur 22 Punkte von Augsburg ließ die Mannschaft in der zweiten Halbzeit zu, während es selbst 45 erzielen konnte. Vor allem Josh Korn und Leon Merkle spielten eine furiose zweite Halbzeit, zusammen mit Nik Scheuerer zerpflückten die Baskets die Augsburger Verteidigung. Unter dem Korb sorgten Stampfer und Seliger für Sicherheit und krallten sich die Rebounds.

"Überragende Stimmung" in der Halle

Trainer Vogel resümierte nach dem Spiel: „Ich muss meinen Hut ziehen vor dieser Leistung in der zweiten Halbzeit. Die Mannschaft hat das Publikum mitgerissen, die Stimmung in der Halle war überragend. Über die erste Halbzeit müssen wir nochmal sprechen.“

Für die Baskets ging es Schlag auf Schlag weiter. Am Dienstag steht bereits die nächste Partie an, Gegner ist der TSV Vaterstetten. Am kommenden Samstag kommt dann Wacker Burghausen in den Stauferpark. „Uns bleibt somit nur ein Training. Aber es freut mich, dass wir trotz eines so guten Spiels noch einige Punkte haben, an denen wir ansetzen können“, sagte der Trainer. (AZ)

VSC Baskets Donauwörth: Korn (23/ 4 Dreier), Scheuerer (17/3), Merkle (10/2), Zümbül, Stippler, Stampfer (19/1), Seliger (7), Bludshyi, Frederix, Prasser, Lechner (6/1) und Krippner.