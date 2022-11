VSC Baskets Donauwörth zurück in der Erfolgsspur

Beim 74:57-Sieg gegen Landsberg sticht ein Routinier des VSC Donauwörth heraus und ein Nachwuchsspieler feiert sein Debüt in der Basketball-Bayernliga.

Die VSC Baskets Donauwörth haben den zweiten Sieg im dritten Spiel der aktuellen Bayernliga-Saison eingefahren. Gegen die HSB Landsberg gewannen die Bären am Ende deutlich mit 74:57 im vollen Hexenkessel im Donauwörther Stauferpark.

Nach der Lehrstunde vor zwei Wochen gegen Slama Jama Gröbenzell starteten die Hausherren fokussiert in die Partie. Vor allem in der Verteidigung stand das Team souverän gegen eine junge Landsberger Truppe, in der Offensive war zu erkennen, dass die Würfe wesentlich besser saßen als noch in Gröbenzell. Allen voran Josh Korn machte eine überragende Partie, kam am Ende auf 30 Punkte und sieben erfolgreiche Dreipunktewürfe.

Nik Scheuerer verletzt sich

Er musste auch das Zepter übernehmen, da sich Nik Scheuerer früh am Ellenbogen verletzte – wohl nichts Schlimmeres – aber Coach Benni Vogel wollte kein Risiko eingehen und brachte Scheuerer daher nicht mehr zurück in die Partie. Zur Halbzeit führte der VSC bereits mit 16 Punkten, doch Vogel hatte bereits eine Vorahnung. In allen drei Partien brachen seine Männer nach der Halbzeit etwas ein, deshalb warnte er seine Mannschaft davor und motivierte sie, nach der Pause sofort wieder fokussiert zu sein.

Doch erneut hatten die Bären eine Delle im Spiel, Landsberg kam plötzlich bis auf fünf Punkte heran und machte die Partie wieder spannend. Doch auf Josh Korn war diesmal Verlass, er legte in der Offensive wieder eine Schippe drauf und das ganze Donauwörther Team zog mit. Für die Bären ebenfalls erfreulich: Nachwuchsspieler Leon Merkle konnte seine ersten Punkte in der Bayernliga verzeichnen, der erst 15-jährige Nachwuchsspieler konnte den letzten Wurf im Spiel von der Dreierlinie versenken.

Daniel Seliger kehrt in der Kader der VSC Baskets Donauwörth zurück

Coach Vogel nach dem Spiel: „Heute muss man ganz klar vor Josh Korn den Hut ziehen. Er war nach dem Spiel in Gröbenzell sehr enttäuscht und hat im Training hart gearbeitet. Was er heute die komplette Partie gespielt hat, das war schon extra klasse. Aber auch die anderen elf Jungs haben sich alle in den Dienst der Mannschaft gestellt. Wir müssen jetzt aber weiter nach vorne schauen, nächste Woche sind wir in Augsburg zu Gast, wir freuen uns aber alle auf die Rückkehr von Daniel Seliger, der nächste Woche nach seiner Auslandsreise wieder mit an Bord ist.“ (AZ)

VSC Baskets Donauwörth: Korn (30/7 Dreier), Scheuerer (5/1), Merkle (3/1), Cirone (6), Stippler, Stampfer (8), Prasser, Lawson (11/1), Groß (8/2), Pinkernell (3/1), Conway und Höpfner.