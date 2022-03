VSC Baskets: Ein Sieg und ein Trainerwechsel

Donauwörther gewinnen 70:58 gegen Amberg-Sulzbach. Bereits vor dem Spiel ist klar, Trainer Lars Kobusch gibt sein Amt ab.

Die VSC Baskets Donauwörth haben das „Heimspiel“ gegen Amberg-Sulzbach mit 70:58 gewonnen und somit die Niederlagenserie gestoppt. Im ersten Spiel unter Trainer Benni Vogel waren die Bären die bessere Mannschaft und konnten somit nach vier sieglosen Spielen wieder wichtige Punkte einfahren. In der Woche erleben die Baskets Unvorhergesehenes, das den Sport fast in den Hintergrund rücken lässt.

Da die Stauferhalle seit Donnerstag als Unterkunft für ukrainische Flüchtlinge verwendet wird und im Raum Donauwörth keine freie Sporthalle zur Verfügung stand, mussten die Baskets nach Neuburg ausweichen. Am Mittwoch erhielt die Basketballabteilung kurzfristig die Info, dass die Halle geräumt werden muss, daher war die Vorbereitung auf das Spiel mehr als schwierig.

Lars Kobusch gibt sein Amt aus privaten Gründen ab

Nicht einfacher machte es dem Team, dass Trainer Lars Kobusch das Gespräch mit den Verantwortlichen der VSC Baskets suchte und man sich einvernehmlich darauf einigte, einen Wechsel auf der Trainerposition vorzunehmen. Am Ende waren es private Gründe, die zu dem Entschluss führten. „Der gesamte Verein würdigt Lars Kobusch für seine Verdienste, er hat die Mannschaft vergangene Saison in die Bayernliga geführt und steht für die VSC Baskets Donauwörth wie kaum ein anderer“, so Co-Trainer Benni Vogel.

Schnell war klar, dass Vogel bis Saisonende übernehmen wird. Es komme natürlich auch darauf an, in welcher Liga das Team nächste Saison spielen werde, so der neue Übungsleiter. Im Sommer habe man jedenfalls genug Zeit, sich zu überlegen, wer künftig das Traineramt übernimmt.

Marco Stampfer verletzt sich

Für das Freitagstraining vor der Partie gegen Amberg-Sulzbach konnten die Baskets noch kurzfristig eine Trainingsmöglichkeit organisieren. Und dies sollte sich auszahlen. Die Bären starteten gut in die Partie, lagen schnell 9:0 vorne. Allerdings verletzte sich Marco Stampfer im vorherigen Spiel der zweiten Mannschaft, auch Daniel Seliger leidet weiterhin an einer Handverletzung, weshalb Coach Vogel unter dem Korb wenig Alternativen blieben. Doch Paul Stippler und Konstantin Krippner machten ihre Sache sehr gut. Der erste Spielabschnitt ging mit 20:13 an die Donauwörther. Jedoch brach das gute Spiel der Bären im zweiten Viertel komplett ein, zahlreiche Ballverluste und überhastete Aktionen brachten die Gäste wieder ins Spiel, diese konnten sogar mit einer ein-Punkt-Führung in die Halbzeit gehen.

Trainer Vogel versuchte in der Pause, seine Männer an die guten Aktionen aus dem ersten Viertel zu erinnern und stellte zudem die Verteidigung um. Dies zeigte Wirkung, denn im dritten Abschnitt fanden die Baskets zurück in die Spur und erlaubten den Gästen nur neun Punkte. Im letzten Viertel waren es dann Johannes Lechner und Cono Cirone, die beide ein hervorragendes Spiel machten und die Partie endgültig entschieden.

VSC Baskets Donauwörth reisen nun zum Tabellenführer

Trainer Vogel nach dem Spiel: „Die Woche war verrückt, wir hatten keine richtige Vorbereitung aufs Spiel, trotzdem haben meine Jungs einen klasse Job gemacht. Der Sieg war verdammt wichtig fürs Selbstvertrauen, zudem konnten alle zehn Spieler punkten. Nun müssen wir versuchen, trotz der schwierigen Hallensituation wieder einen geregelten Trainingsbetrieb auf die Beine zu stellen, nächste Woche geht es zum ungeschlagenen Tabellenführer nach Ingolstadt. Ich hoffe, dass sich das Lazarett bis dahin auch etwas lichtet. Heute wird aber erst mal gefeiert, auch für Lars Kobusch. Vielen Dank für die lange und vor allem gute Zusammenarbeit und genieße deine basketballfreie Zeit.“

VSC Baskets Donauwörth: Korn (14/ 1 Dreier), Scheuerer (10/1), Berisha (2), Cirone (9), Stippler (4), Stampfer (4), Seliger (4), Pinkernell (4), Lechner (13/2) und Krippner (6).