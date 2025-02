Baskets feiern Triumph - und die Rückkehr eines genesenen Routiniers

In heimischer Halle überzeugten die VSC Baskets Donauwörth nach dem triumphalen Sieg über den Tabellenführer erneut mit einem 97:75-Erfolg gegen Leitershofen III. Die Bären präsentierten sich hierbei in Topform, unterstützt durch die Rückkehr eines verletzungsbedingt lange abwesenden Spielers. Der Abstand zu den obersten Tabellenplätzen der Basketball-Bezirksoberliga bleibt somit sehr gering.

Zum ersten Mal seit Oktober vergangenen Jahres stand Niklas Scheuerer wieder auf dem Parkett. Nach einer langen Verletzungspause unterstützt er die Bären in den verbleibenden Partien der Saison, was der Mannschaft sehr zugutekommt. Gegen die stärkste Mannschaft der Liga von der Dreipunktelinie kam die Rückkehr zum richtigen Zeitpunkt. Deshalb begannen die Donauwörther das Spiel auch mit einer Mannverteidigung, um Leitershofen vor allem die Würfe aus der Distanz zu erschweren. Offensiv wollte die Gastgeber vor allem ihr hohes Tempo ausspielen. Dieser Plan ging in den ersten 20 Minuten auf, sodass sich die Bären eine 45:31-Führung zur Halbzeitpause erarbeiten konnten.

VSC Baskets Donauwörth geraten unter Druck - und reagieren souverän

In der zweiten Halbzeit brachten die Gäste die Bären durch ihre Ganzfeldpresse unter Druck und konnten somit einige leichtsinnige Ballverluste erzwingen. Die Führung des VSC schrumpfte immer mehr, bis das Spiel im letzten Viertel mit einem zwischenzeitlichen 64:63 wieder vollkommen offen war. Doch die Bären reagierten souverän: Nachdem man sich in der Viertelpause auf die Ganzfeldverteidigung von Leitershofen einstellen konnte, gelang es oft, die hochstehende Verteidigung schnell zu überspielen. Zusätzlich gelang es den Donauwörthern, offensiv ihre Spielzüge nahezu perfekt umzusetzen, und durch Kombination oft den freien Mann für einfache Punkte zu finden. Durch ein beeindruckendes letztes Viertel, in dem die Hausherren 33 Punkte erzielen konnten, gelang ihnen schlussendlich ein verdienter 97:75- Erfolg. Die Punkteverteilung aufseiten des VSC war bei diesem Spiel besonders ausgeglichen. Gleich fünf Spieler konnten an diesem Abend für die Baskets zweistellig punkten, wobei Johannes Gölkel mit 17 Zählern Topscorer der Partie war.

Nach zwei beeindruckenden Spielen sind die Bären wieder in Bestform – was sie nun beibehalten wollen. Das anstehende Auswärtsspiel gegen Gersthofen ist nämlich von doppelter Bedeutung: Ein Erfolg würde nicht nur den nächsten Ligasieg, sondern auch den Einzug ins Final Four des Pokals sichern, denn der Ausgang der Partie wird in beiden Wettbewerben gewertet. (AZ)

VSC Baskets Donauwörth: Bludshyi (14), Cirone (16), Gölkel (17), Grabow (2), Korn (14), Krippner (5), Mitlehner (6), Pecmarkaj, Scheuerer (9), Sievers (2), Stampfer (12)