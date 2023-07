Unger-Beach-Cup des VSC Donauwörth steht in den Startlöchern

Lokalmatador Alexander Unger ist beim Beachvolleyball-Turnier mit prominenter Verstärkung am Start. Bei den Damen tritt Sabrina Schwarz mit neuer Partnerin an.

Die Volleyballabteilung des VSC Donauwörth unter Leitung von Claudia Röthinger und der Hauptsponsor, die Firma Unger, schicken das Traditions-Beachvolleyball-Turnier am Samstag, 8. Juli, in die 14. Runde. Am Riedlinger Baggersee werden sich ab 9 Uhr sechs Damen- und neun Herrenteams heiße Gefechte im Sand liefern. Gespielt werden pro Match zwei Gewinnsätze bis 15 Punkte.

In der Damenwertung tritt Titelverteidigerin Sabrina Schwarz vom VSC mit Pauline Regler als neuer Partnerin an. Ein weiteres Team aus der ersten Donauwörther Hallenriege, nämlich Irin Lanuschny und Helena Schreitmüller, ist ebenfalls favorisiert. Lanuschny durfte bei den deutschen Meisterschaften mit Sonderspielrecht bei der Jugend des Bundesligisten Rote Raben Vilsbiburg starten.

Prominenter Gast mit Verbindung zu den Unger-Volleys nimmt auch teil

Im Herrenturnier können die Vorjahressieger Yannick Eibl und Michael Schmid dieses Jahr nicht antreten. Alexander Unger hat mit Max Hauser, Funktionär des Bundesligisten WWK Herrsching und Trainer der Jugend-Nationalmannschaft, einen hochkarätigen Ersatz für den verletzungsbedingten Ausfall seines Partners Jo Moreau gefunden und peilt eine hohe Platzierung an. Allerdings dürften sich die beiden mit dem Donauwörther Vizeteam aus dem Vorjahr, Jürgen Bressel und Florian Gnad, spannende Ballwechsel liefern.

Die Unger-Volleys verbindet eine Vereinsfreundschaft mit den WWK-Volleys Herrsching. So fuhr ein ganzer Bus Donauwörther vergangene Saison in den (G)Audi-Dome nach München, um die WWK-Volleys lautstark bei den Play-offs anzufeuern. Zudem schulte Max Hauser die Trainerinnen und Trainer des VSC einen Tag lang bei einem „Train the Trainer“-Event in der Halle des Donauwörther Gymnasiums.

Die Volleyballabteilung des VSC sorgt beim Turnier für die Verpflegung. Zuschauerinnen und Zuschauer sind herzlich willkommen. (AZ)