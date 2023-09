Behindertensport

vor 33 Min.

Der BVSV Donauwörth hatte einiges zu feiern

Die Showeinlagen waren Höhepunkte der 60-Jahr-Feier des BVSV Donauwörth in der Donauwörther Stauferhalle.

Plus Der Behinderten- und Versehrten-Sportverein wird 60 Jahre alt und zeigt in der Stauferhalle sowohl sportlichen Wettstreit als auch ein gutes Miteinander.

Das Jahr 2023 gibt dem Behinderten- und Versehrten-Sportverein Donauwörth (BVSV) reichlich Gründe zum Feiern. Der BVSV selbst feiert das 60. Jahr seines Bestehens. Darüber hinaus freuen sich die Abteilungen Rollstuhlsport über 40 Jahre, Bechterew über 35 Jahre und Petanque über 25 Jahre sportliches Wirken. In der Stauferhalle wurde nun gebührend gefeiert.

Im BVSV Donauwörth treffen sich seit seiner Gründung im Jahre 1963 Menschen mit und ohne Behinderung, um gemeinsam Sport zu treiben und sich auszutauschen. Um dieses Jubiläum zu würdigen, wurde am vergangenen Samstag in der Donauwörther Stauferhalle ein Rollstuhlbasketballturnier veranstaltet. Die Oberligisten Schanzer Wheelys Ingolstadt, SV Reha Augsburg und die Donauwörther Pandas nutzten das 40-jährige Gründungsjubiläum der nordschwäbischen Rollstuhlsportler, um sich im sportlichen Wettstreit auf die kommende Saison vorzubereiten. Dabei bewiesen insbesondere die Augsburger Korbjäger ihre Treffsicherheit und konnten sich mit zwei Siegen den Turniersieg sichern. Besonders hervorzuheben ist hierbei, dass in allen drei Teams Akteure eingesetzt wurden, die bei den Donauwörther Pandas den Umgang mit Rollstuhl und Basketball erlernt haben.

