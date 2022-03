FC Mertingen: Auf und Ab in der Vorbereitung

Plus Der FC Mertingen hofft zum Beginn der Frühjahrsrunde auf Punkte im Abstiegskampf. Der SV Wörnitzstein-Berg hat mit Gegner Altenmünster noch eine Rechnung offen.

Für den FC Mertingen geht es im Kampf um den Klassenerhalt im Spiel eins nach der Winterpause gegen den FC Günzburg. Dabei will Spielertrainer Bernhard Schuster den unbedingten Siegeswillen seines Teams auf dem Platz spüren. Für Wörnitzstein steht die Partie zuhause gegen Abstiegskandidat Altenmünster auf dem Programm – da ist noch eine Rechnung aus dem Hinspiel offen.