Rote Rose hält dem Druck stand und siegt im Derby gegen Sulzdorf

Zum Bezirksligaderby fanden sich die Luftgewehr-Schützen der Schützengilde St. Sebastian Sulzdorf sowie einige Zuschauer beim Gastgeber, der SG Rote Rose, in Ebermergen ein.

Martin Göttler in der Paarung eins konnte, obwohl er nach der Vorbereitungszeit den Stand verlassen musste, um technischen Support an der Auswertmaschine bzw. dem Laptop zu leisten, absolut überzeugen. Von Beginn an lag der Schütze der Roten Rose vorne und konnte durch eine 99er Serie seinen Vorsprung ausbauen. Er gewann mit starken 391:380 Ringen gegen Christian Mayinger der Schützengilde St. Sebastian Sulzdorf. Auf Setzplatz zwei konnte Lorena Eberhart mit soliden 380:375 Ringen gegen Nadine Schober den zweiten Einzelsieg für Ebermergen einfahren.

Rosen für Lorena Eberhart

Thomas Göttler (Paarung drei) konnte sich ebenfalls von Beginn an gegen die Sulzdorfer Schützin Anna Schmid durchsetzen und baute seinen Vorsprung - wie sein Bruder - mit einer 99er Serie weiter aus. Schließlich holte er mit 382:369 Ringen den dritten Einzelsieg für Ebermergen. Die Paarung vier konnte Wolfgang Göttler nicht für Ebermergen entscheiden und verlor gegen Maren Pantle mit 361:376 Ringen.

Mit 3:0 Punkten für Ebermergen konnten sich die Schützen vom Abstiegsplatz der Bezirksliga (Gruppe 8) auf den vierten Tabellenplatz nach oben kämpfen. Die Saison bleibt jedoch für die Ebermergener mit nur zwei Ringen Abstand auf Tabellenplatz fünf und sechs spannend. Für Sulzdorf änderte sich durch die Niederlage nichts am dritten Tabellenrang (11:13 Mannschaftspunkte). Jedoch schrumpfte der Abstand auf die Verfolger.

Auch abseits des sportlichen Erfolgs hatte Ebermergens Schützin Lorena Eberhart Grund zur Freude: Passend zum Valentinstag überreichten ihre Mannschaftskameraden der Roten Rose ihr jeweils eine rote Rose. (AZ)