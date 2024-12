Die Reaktion des TSV Bäumenheim kommt zu spät

Einen enttäuschenden Ausgang aus Sicht der Bäumenheimer Handballer nahm das Bezirksoberliga-Punktspiel gegen die SG 1871 Augsburg/Gersthofen. Vor der Partie war das Selbstvertrauen der Heimmannschaft noch immens. Sie spielten im Hinspiel eine sehr starke Partie und mussten sich am Ende nur knapp mit 25:28 geschlagen geben. Trainer Michalke warnte zwar ausgiebig vor den Gästen, aber trotzdem hatten sich seine Spieler die Partie wohl anders ausgemalt. Anders kann man den Start des TSV Bäumenheim kaum erklären.

Herren, Bezirksoberliga TSV Bäumenheim – SG 1871 Augsburg/Gersthofen 29:33. Vor allem im Gegensatz zu den vergangenen zwei Partien bot sich den Zuschauern ein Unterschied wie Tag und Nacht. Die Bäumenheimer Defensive stand nicht so kompakt wie noch in Göggingen und die Spieler der SG konnten immer wieder zu leicht ihre Tore erzielen. Was vor allem auch an den unnötigen Zeitstrafen lag, sechs von neun Strafen gab es in den ersten 30 Minuten. So ging es mit einem unnötigen 15:18-Rückstand in die Kabine.

Reaktion des TSV Bäumenheim kommt zu spät

In der zweiten Hälfte entbrannte ein echtes Kampfspiel. Nach acht gespielten Minuten in der zweiten Halbzeit mussten die Schmuttertaler eine doppelte Unterzahl in Kauf nehmen. Diese nutzte die SG aus, um sich eine Führung zu erkämpfen und es stand 19:24. Im Angriff spielte der TSV Bäumenheim zwar solide gegen die harte Abwehr, doch hinten bekam das Team den Gegner nicht in den Griff und so bauten sich die Gäste nach 47 gespielten Minuten eine klare Führung auf (20:28). Darauf reagierte Trainer Michalke mit einer Auszeit und appellierte an den Kampfgeist seiner Mannschaft.

Das Spiel der Gastgeber wirkte ab jetzt sicherer. Hinten stellten sie nun die Abwehr besser als bisher und das Torhütergespann Jennewein/Wittgen hielt mit seinen starken Paraden dagegen. Allerdings kam diese Reaktion zu spät, das Team konnte zwar den Rückstand verkürzen, doch die 29:33-Niederlage nicht verhindern.

TSV Bäumenheim: Yannik Jennewein und Johannes Wittgen (im Tor) – Simon Lechner (4), Andreas Jung (5), Luka Veljovic (4), Dominik Grob, Jan Vogler, Benedikt Strobel, Matthias Klement (4/3), Jago Heinisch (4) und Jonas Uhl (1) und Marek Husty (7/3).

TSV Bäumenheim II gibt die Führung aus der Hand

Herren, Bezirksklasse West TSV Bäumenheim – TSV Dinkelscherben 21:29. Am Anfang zeigten die Hausherren aus der Schmuttergemeinde ein starkes Spiel gegen den Tabellennachbarn aus Dinkelscherben und konnten sich nach knapp zehn Minuten eine 7:4-Führung erspielen. Diese Führung hielt aber nicht lange und die Bäumenheimer Abwehr begann löchrig zu werden. Trotz einer hervorragenden Torhüterleistung kamen die Gäste Tor um Tor heran und konnten sich bis zur Halbzeit mit vier Toren absetzen.

Nachdem beim stand von 13:17 die Seiten gewechselt wurden, konnte die Zweitvertretung der TSVler nicht mehr an die guten Leistungen in der ersten Hälfte der Partie anknüpfen, leisteten sich einfache Ballverluste und es mehrten sich die Leichtsinnsfehler. Durch die Verletzung von Spielmacher Markus Bügelsteiber wurde die Mannschaft zusätzlich geschwächt und sie kam nicht mehr an die Gäste aus Dinkelscherben heran. Durch zwei schnelle Konter setzten diese den Schlusspunkt in einer umkämpften und spannenden Partie, die mit einer 21:29-Niederlage für die Hausherren endete. (AZ)

TSV Bäumenheim II: Dennis Huszak und Leander Strickner (im Tor) – Jan Vogler (3), Benedikt Strobel (2), Tobias Zinsmeister (2), Thomas Haupt (5), Markus Bügelsteiber (5/3), Tino Klein (2), Christian Weber, Udo Kasten (1), Vincent Stempfle und Jakob Kratzer (1)