Beim Hoppinger SV bricht eine neue Ära an

Die Führungsriege des HSV hat sich komplett verändert, ein Dreigespann leitet nun den Verein. Die scheidenden Vorstandsmitglieder erhalten hohe Ehrungen.

Mitte März hat die jährliche Mitgliederversammlung des Hoppinger Sportvereins stattgefunden. Im Fokus standen dieses Jahr die Neuwahlen für die kommenden drei Jahre, in denen eine neue Führungsriege die Geschicke des HSV lenken wird.

Vorsitzender Reinhold Jung, Pressebeauftragter und langjähriger Jugendleiter Klaus Stubenrauch, Vereinsehrenamtsbeauftragter Günther Andermann und Sponsoringbeauftragter Walter Beck legten ihre Ehrenämter nach jahrzehntelangem Dienst nieder. Die Führungsriege wurde durch eine Satzungsänderung umstrukturiert und setzt sich nun aus drei Vorsitzenden zusammen: Vorstand Wirtschaft Jürgen Jung, Vorstand Finanzen Marco Burkhardt und Vorstand Sport Christoph Beck.

Hoppinger SV: BFV ehrt langjährige Funktionäre

Die scheidenden Vorstandsmitglieder erhielten zum Abschluss ihrer Tätigkeit eine Ehrung durch den Sportverein und den BFV. Reinhold Jung wurde nach 41-jähriger Tätigkeit zum Ehrenvorsitzenden des Hoppinger Sportvereins ernannt. Walter Beck bekam für 50 Jahre Mitgliedschaft im Verein die Verbands-Ehrenmedaille in Silber, sowie die BFV-Verbands-Ehrenmedaille in Silber für 30-jährige Tätigkeit in der Fußballabteilung. Klaus Stubenrauch und Günther Andermann durften die Auszeichnung des BFV, die Jugend-Verbands-Ehrenmedaille in Gold für Jugend- und Trainerkoordinatoren, entgegennehmen.

Des Weiteren erhielt Thomas Strobel eine Ehrung für 20 Jahre Schiedsrichtertätigkeit beim Hoppinger SV. Thomas Loske wurde ebenfalls für seine 50-jährige Mitgliedschaft im Verein mit der Verbands-Ehrenmedaille ausgezeichnet. Die Ehefrauen der Geehrten erhielten jeweils einen Blumenstrauß. Der Hoppinger SV bedankt sich herzlich für die geleistete Arbeit in den vergangenen Jahrzehnten und sieht sich mit dem neuen Vorstand gut für die Zukunft aufgestellt. (AZ)

