„Jedermänner“ starten in Rain durch

Beim Wettbewerb der traditionsreichen Lauf-Serie der LG Donau-Ries in Rain gehen 419 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ins Rennen. Einmal mehr überzeugen die Favoriten.

Das feucht-kalte Herbstwetter hat 419 Startende im Alter von sechs bis 77 Jahren nicht davon abhalten können, zum zweiten Lauf der Jedermannserie der LG Donau-Ries in Rain anzutreten.

Der Start für den Hauptlauf erfolgte kurz nach 10 Uhr durch Rains Bürgermeister Karl Rehm. Dieser zeigte sich sehr erfreut, dass die Veranstaltung so viele Besucher anlockte und er die Läuferinnen und Läufer mit dem Startschuss auf die Strecke schicken durfte. Glücklicherweise war der Rainer Bürgermeister zeitig vor dem Start vor Ort, sonst wäre wohl in dem allgemeinen Trubel nicht aufgefallen, dass die Startpistole noch nicht hergerichtet war.

Im Anschluss an den Hauptlauf folgte eine 25-köpfige Gruppe Walker über sieben Kilometer und danach gingen die Schüler auf ihre 3,4 Kilometer lange Strecke. Mit 149 Teilnehmerinnen und Teilnehmern war die Beteiligung auf der Kurzstrecke überraschend hoch. Die leichte Zeitverzögerung für den Start ergab sich aus einer Gedenkminute für das kürzlich verstorbene Ehrenmitglied der LG Donau-Ries, Hans Schneider, welcher zu den Gründern der Laufserie zählt.

Der Lauf in Rain hat mit seinem Verlauf entlang des Lechs das flachste Streckenprofil der Serie und entsprechend schnell waren die ersten Läufer wieder im Ziel.

Tobias Gröbl muss Jamie Williamson ziehen lassen

Wie schon in Mauren gewann den Hauptlauf in einer Zeit von 32:22 Minuten Jamie Williamson von der LG Quelle Fürth, gefolgt von Tobias Gröbl (LG Zusam), der sich vom Start weg an die Fersen seines Konkurrenten heftete. Letztlich musste Gröbl sich mit 33:50 Minuten dem jüngeren Konkurrenten geschlagen geben. Dritter wurde sein Vereinskameraden Andreas Beck (35:15 Minuten). Das harmonische Verhältnis der Laufenden untereinander – trotz aller Konkurrenz – zeigte sich bei der anschließenden Siegerehrung. Diese musste nach hinten verschoben werden, da sich alle drei noch beim gemeinsamen Auslaufen befanden.

Schnellste Frau über die etwas mehr als zehn Kilometer lange Strecke war die erfahrene Triathletin Theresa Griesbach von der LG Warching in 43:32 Minuten, vor Julia Gumpert (Arriba Göppersdorf) mit 43:36 Minuten. In einer Zeit von 44:24 Minuten wurde Anna Knötzinger (LG Zusam) Dritte.

Nachwuchs des TSV Harburg glänzt

Auf der Kurzstrecke ließ wieder einmal ein Triathlon-Talent des TSV Harburg aufhorchen. Hier gewann in 11:28 Minuten der 14-jährige Luca Schreitmüller mit einer halben Minute Vorsprung vor dem erst zwölfjährigen Viktor Bely (TSV Nördlingen). Schnellste Jugendliche war mit Julia Weiland (13:45 Minuten) ebenfalls eine Triathletin des TSV Harburg.

Die Verantwortlichen des TSV Rain um den Abteilungsleiter Sven Lässig waren mit dem Ablauf der Veranstaltung sehr zufrieden: „Toll, dass wir als austragender Verein die mit den meisten Teilnehmern besetzte Mannschaft aufbieten konnten“.

Die einzelnen Ergebnisse sind auf der Homepage der LG Donau-Ries in der Läuferdatenbank abrufbar unter www.lg-donau-ries.de. Der dritte Lauf der Serie findet am 20. November in Oettingen statt. Serienteilnehmer mit Dauertransponder brauchen sich dort beim Veranstalter nicht mehr anzumelden. Kurzentschlossene Hobbyläufer – egal ob als Walker, auf der Kurzstrecke oder doch über die ganzen zehn Kilometer – sind ebenfalls willkommen und können sich bis 9.40 Uhr vor Ort noch anmelden. (AZ)